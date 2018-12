Kako se uvrstiti na EP 2021, ki ga bo gostila Slovenija?

Nastop na EP si bodo zagotovili zmagovalci devetih skupin, najboljši drugouvrščeni ekipi - štejejo rezultati s prvo, tretjo, četrto in peto ekipo skupine - pa se bosta udarili v dodatnih kvalifikacijah.

Kvalifikacije se bodo pričele 18. marca 2019, zaključile se bodo oktobra 2020, med 9. in 17. oktobrom pa bodo odigrane dodatne kvalifikacije. Prvenstvo bo v Celju, Mariboru, Ljubljani, Budimpešti, Sombotelu in Szekesfehervarju na sporedu junija 2021.

Slovenija in Madžarska sta se kot gostiteljici neposredno prebili na EP.

Kvalifikacijske skupine za EP 2021:

Skupina 1: Italija, Švedska, Islandija, Irska, Armenija in Luksemburg;

Skupina 2: Francija, Slovaška, Švica, Gruzija, Azerbajdžan in Liechtenstein;

Skupina 3: Anglija, Avstrija, Turčija, Kosovo, Albanija in Andora;

Skupina 4: Hrvaška, Češka, Grčija, Škotska, Litva in San Marino;

Skupina 5: Srbija, Poljska, Rusija, Bolgarija, Latvija in Estonija;

Skupina 6: Španija, Izrael, Črna gora, Makedonija, Kazahstan in Ferski otoki;

Skupina 7: Portugalska, Nizozemska, Norveška, Belorusija, Ciper in Gibraltar;

Skupina 8: Danska, Romunija, Ukrajina, Finska, Severna Irska in Malta;

Skupina 9: Nemčija, Belgija, Wales, Bosna in Hercegovina in Moldavija.