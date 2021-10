Slovenke v tesnem boju izgubile s Hrvaško in ostale brez EP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska futsalska reprezentanca je v Karlovcu na drugi tekmi kvalifikacijskega turnirja za evropsko prvenstvo 2022 izgubila proti Hrvaški z 1:2. Slovenke, ki so tako ostale brez možnosti za EP, za konec turnirja v soboto čaka še obračun s Poljsko.

Slovenija, ki jo vodi selektor Dejan Kramberger, je v boj s Hrvaško vstopila po porazu proti evropskim podprvakinjam Portugalkam z 0:6, Hrvatice pa so klonile pred Poljakinjami z 1:5.

Tokrat pa so bile slednje v izenačeni tekmi za malenkost boljše. Za Slovenijo je gol dosegla Ines Krajnc v 25. minuti, sicer pa so vsi trije goli padli v manj kot minuti in pol.

Na prvi današnji tekmi skupine 2 je Portugalska premagala Poljsko s 7:2 in je na vrhu skupine z dvema zmagama in tik pred prebojem na EP.

Slovenijo na Hrvaškem zastopajo Valentina Tuš (Slovenske gorice), Rebeka Šnofl (Slovenske gorice), Laura Škvorc (Slovenske gorice), Ines Krajnc (Slovenske gorice), Aneja Lorbek (Slovenske gorice), Barbara Lah (Extrem), Anja Žvokelj (Košana), Ana Bucik (Košana), Anja Ložar (Celje), Ines Ermenc (Celje), Sergeja Kos (Celje) in Klementina Mavhar (Celje).

Slovenska vrsta drugič v svoji zgodovini igra kvalifikacije za žensko EP. Nanj se bodo prebile le zmagovalke štirih kvalifikacijskih skupin. Naknadno pa bo znana tudi država gostiteljica.

Slovenija je že sodelovala v kvalifikacijah za euro 2019, v Karlovcu je izgubila tri tekme. Evropske prvakinje so leta 2019 postale Španke, srebrne so bile Portugalke, bronaste Rusinje.

Preberite še: