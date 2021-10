Slovenska ženska futsalska reprezentanca, ki se je zbrala v ponedeljek v Mariboru, je danes odpotovala na Hrvaško. Tam se bo od srede do sobote v Karlovcu nastopila na kvalifikacijskem turnirju za evropsko prvenstvo. V skupini 2 se bodo izbranke selektorja Dejana Krambergerja pomerile s Portugalsko, Hrvaško in Poljsko. Slovenke v kvalifikacijah sodelujejo drugič. Leta 2019 so izgubile vse tri tekme.

Kot so sporočili z Nogometne zveze Slovenije, bodo Slovenijo zastopale Valentina Tuš (Slovenske gorice), Rebeka Šnofl (Slovenske gorice), Laura Škvorc (Slovenske gorice), Ines Krajnc (Slovenske gorice), Aneja Lorbek (Slovenske gorice), Barbara Lah (Extrem), Anja Žvokelj (Košana), Ana Bucik (Košana), Anja Ložar (Celje), Ines Ermenc (Celje), Sergeja Kos (Celje) in Klementina Mavhar (Celje).

Kramberger: Vodilo bo tekma proti Finski

"Začenja se. To sem povedal tudi igralkam na zadnjem treningu pred odhodom. V izbrani vrsti imamo 12 igralk, ki so bile tudi na zadnjem zboru. Veseli me, ker je trojica Ines Krajnc, Aneja Lorbek, Klementina Mavhar sanirala poškodbe. Zdravstveno stanje v ekipi je boljše, vzdušje pa dobro," je dejal selektor.

"Pred nami je prva tekma, kjer nas čakajo najtežje tekmice. Portugalke sodijo v svetovni vrh, poznamo jih. Verjamem, da se jim lahko zoperstavimo, poudarek bo na obrambi, predvsem pa brez straha. Vodilo nam bo tekma proti Finski. Če bomo odigrali tako, bomo lahko na koncu zadovoljni," je povedal Dejan Kramberger.

"Končno smo dočakali tekme, za katere smo garali na vseh letošnjih zborih. Pokazalo se bo, kaj smo se naučili, kaj so naše odlike in na čem je treba še delati. Osebno se najbolj veselim sosedskega derbija z reprezentanco Hrvaške. Pričakujemo ritem tekem, v kakršnem letos še nismo igrali. O Portugalkah najbrž ni treba posebej razpravljati, želim pa si predvsem, da tekmo odigramo brez strahospoštovanja, zbrano in pogumno. Poljska in Hrvaška sta vsekakor premagljivi. Na teh tekmah bo vse odvisno od našega pristopa, zagotovo pa gremo na vsako tekmo z zmagovalno miselnostjo in ciljem osvojitve treh točk. Pripravljene smo in komaj čakamo, da se začne zares," je dodala Sergeja Kos.

Slovenija bo še drugič v svoji zgodovini igrala kvalifikacije za EP. Prvakinje štirih kvalifikacijskih skupin se uvrstijo na EP, naknadno pa bo znana tudi država gostiteljica.

Slovenija je že sodelovala v kvalifikacijah za euro 2019, v Karlovcu je izgubila tri tekme. Evropske prvakinje so leta 2019 postale Španke, srebrne so bile Portugalke, bronaste Rusinje. Doslej je slovenska vrsta odigrala 19 uradnih tekem (4 zmage, 2 remija, 13 porazov).