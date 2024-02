Slovenke v Španiji izgubile proti Finkam

Slovenska ženska nogometna reprezentanca se te dni mudi na prijateljskem turnirju v Španiji. V polfinalu v Murcii so se varovanke Saše Kolmana danes merila s Finsko in izgubile z 0:1 (0:1).

Finke so povedle v 18. minuti, ko je zadela Jutta Rantala. Slovenke so sicer imele kar nekaj strelov v okvir vrat, a so bili ti preslabi za vratarko ekipe, ki je 27. na lestvici Mednarodne nogometne zveze.

Slovenija, ki je 44. na svetovni lestvici, je tudi v drugem polčasu več poskušala, imela na tekmi precej več strelov od Fink, a je finska vratarka Milla-Maj Majasaari, imela je sedem obramb, dobro opravljala svoje delo, tako da so Slovenke, čeprav so prevladovale v praktično vseh statističnih rubrikah, še na tretji medsebojni tekmi doživele poraz proti Finski.

Ta se bo v torek v finalu turnirja merila s Škotsko, Slovenija pa bo takrat igrala s Filipini.

Na seznamu Saše Kolmana v Španiji so sicer Kaja Eržen (Fiorentina), Luana Zajmi (ALG Spor), Zara Kramžar (Roma), Sara Gradišek (Bologna), Zala Kuštrin (Bologna), Melania Pasar (Honved), Lara Prašnikar (Eintracht Frankfurt), Sara Agrež (Köln), Korina Lara Janež (Leipzig), Dominika Čonč (Levante Las Planas), Nina Kajzba (Napoli), Lana Golob (Leuven), Manja Rogan (Panathinaikos), Kaja Korošec (Paris), Anja Eferl (Real Oviedo), Zala Meršnik (Huelva), Naja Poje Mihelič (Sassuolo), Iva Kocijan (Mura), Špela Kolbl (Mura), Izabela Križaj (Olimpija Ljubljana), Sara Makovec (Olimpija Ljubljana).

Slovenke se pripravljajo na začetek kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Švici. Te se bodo začele 3. aprila in trajale do 3. decembra. Žreb skupin bo 5. marca v Nyonu.

