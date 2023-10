Slovenke v izdihljajih tekme ob zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenke so bile v Budimpešti na pragu prve zmage v ligi narodov.

Slovenke so bile v Budimpešti na pragu prve zmage v ligi narodov. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenke so bile v Budimpešti na pragu prve zmage v ligi narodov. Vodile so vse do izdihljajev tekme, potem pa se morale zadovoljiti le s točko. V skupini ostajajo na tretje mestu, kjer imajo dve točki, na vrhu je BiH s sedmimi, sledi Češka s šestimi točkami.

Belorusija : Slovenija 1:1 (0:1) Stadion Ferenc Szusza, sodnice: Nurmustafina, Magau (obe Kazahstan) in Ulanowska (Poljska).

Strelki: 0:1 Janež (16.), 1:1 Linik (90+3.).

Belorusija: Nat. Voskobovič, Slesarčik, Novikava, Kubična, Kazakevič, Pilipenko, Belaja (od 76. Kavaljova), Linik, Alhovik, Surovceva (od 59. Krasnova, od 79. Kozjupa), Valjuk (od 59. Šupo).

Slovenija: Meršnik, Kolbl, Agrež, Golob, Eržen, Janež (od 73. Čonč), Korošec, Makovec, Zver (od 84. Milović), Kajzba (od 73. Kramžar), Prašnikar (od 90+2. Ivanuša).

Rumeni kartoni: Pilipenko, Krasnova, Šupo; Kajzba, Kolbl, Kramžar.

Rdeči karton: /.

Slovenska vrsta je odločno začela, imela nekaj strelov, v 16. minuti pa je povedla z golom članice Leipziga Korine Lare Janež. Pozneje so nase opozorile tudi Belorusinje, a so Slovenke zadržale minimalno prednost.

V drugem polčasu sta imeli obe ekipi nekaj strelov, sprva je bila spet odločnejša slovenska zasedba, ki je grozila tudi v končnici tekme, med drugim je Ana Milović v 87. minuti zadela okvir vrat.

Ko je kazalo, da bodo Slovenke vzele vse tri točke, pa je v 93. minuti izid poravnala Anastazija Linik.

Slovenke bodo ob že omenjeni naslednji tekmi z Belorusijo v zadnjih dveh krogih 1. decembra gostile BiH, za konec pa 5. decembra igrale na Češkem.

V ligi B je skupaj v štirih skupinah 16 ekip. Zmagovalke skupin bodo napredovale v ligo A, drugouvrščene se bodo v dodatnih kvalifikacijah merile s tretjeuvrščenimi iz lige A za preboj v najvišji rang tekmovanja, najboljše tretjeuvrščene iz lige B pa bodo igrale za obstanek s tremi najboljšimi drugouvrščenimi iz lige C.

Najslabša tretjeuvrščena ekipa iz lige B bo neposredno izpadla v najnižjo ligo, ligo C. Dodatne kvalifikacijske tekme bodo tako kot finalni del februarja 2024.

Liga narodov, skupina B4:

Zenica: Bosna in Hercegovina - Češka 1:0 (0:0)

Budimpešta: Belorusija - Slovenija 1:1 (0:1) Lestvica:

1. BiH 3 2 1 0 4:2 7

2. Češka 3 2 0 1 4:2 6

3. Slovenija 3 0 2 1 2:4 2

4. Belorusija 3 0 1 2 3:5 0

