Slovenke proti Irski, Turčiji in Grčiji

Slovenke so v prvi izdaji lige narodov izpadle iz lige B, a se nato po nastopih v skupinskem delu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025 znova vrnile rang višje. V dodatnih kvalifikacijah za nastop na EP so nato izgubile proti Avstriji s skupnim izidom 1:5 po dveh tekmah.

Prihodnje leto se bodo varovanke Saše Kolmana merile v skupini B2, v kateri so še Irke, Turkinje in Grkinje. Slovenija je bila sicer del tretjega bobna v ligi B.

V skupini B1 so reprezentance Poljske, Severne Irske, BiH in Romunije, v B3 so Finska, Srbija, Madžarska in Belorusija, v B4 pa Češka, Ukrajina, Hrvaška in Albanija.

V najbolj kakovostni ligi A se bodo v skupini 1 merile reprezentance Nemčije, Nizozemske, Avstrije in Škotske, v skupini 2 so Francija, Islandija, Norveška in Švica, v skupini 3 Španija, Anglija, Belgija in Portugalska, v skupini 4 pa Italija, Danska, Švedska in Wales.

V najnižjem kakovostnem razredu je šest skupin, tri s po štirimi in tri s po tremi predstavnicami.

Zmagovalke skupin naprej

Vsaka reprezentanca se bo s tekmicami v skupini srečala doma in v gosteh. Zmagovalke štirih skupin v ligi B bodo napredovale ligo višje, drugouvrščene bodo igrale dodatne tekme za napredovanje s tretjeuvrščenimi zasedbami lige A, dve najboljši tretjeuvrščeni zasedbi pa za obstanek z dvema najboljšima drugouvrščenima iz lige C. V najnižjo ligo bodo izpadle vse četrtouvrščene ekipe v ligi B ter dve najslabši tretjeuvrščeni zasedbi.

Tekmovanje se bo začelo februarja prihodnje leto in v treh ciklih potekalo do 3. junija. Prvi del bo 19. in 26. februarja, drugi 2. in 8. aprila, tretji pa 28. maja in 3. junija prihodnje leto.

Žreb parov za napredovanje in obstanek v ligah ter zaključnega dela prvouvrščenih ekip iz lige A bo na sporedu 6. junija 2025. Polfinale najboljše četverice bo konec oktobra, finalni tekmi ter tisti za tretje mesto pa 26. novembra in 2. decembra 2025. Konec oktobra bodo reprezentance igrale tudi za popolnitev mest v prihodnjih ligah A, B in C.

Skupine lige narodov 2025 za ženske: Skupina A1: Nemčija, Nizozemska, Avstrija, Škotska; Skupina A2: Francija, Islandija, Norveška, Švica; Skupina A3: Španija, Anglija, Belgija, Portugalska; Skupina A4: Italija, Danska, Švedska, Wales; Skupina B1: Poljska, Severna Irska, Bosna in Hercegovina, Romunija; Skupina B2: Irska, Turčija, Slovenija, Grčija; Skupina B3: Finska, Srbija, Madžarska, Belorusija; Skupina B4: Češka, Ukrajina, Hrvaška, Albanija; Skupina C1: Slovaška, Ferski otoki, Moldavija, Gibraltar; Skupina C2: Malta, Gruzija, Ciper, Andora; Skupina C3: Luksemburg, Armenija, Kazahstan, Lihtenštajn; Skupina C4: Azerbajdžan, Črna gora, Litva; Skupina C5: Izrael, Bolgarija, Estonija; Skupina C6: Kosovo, Latvija, Severna Makedonija.

