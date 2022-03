Slovenci že v Dohi, Hrvati zaradi koronavirusa oslabljeni

Prvi del slovenske članske izbrane vrste na čelu s selektorjem Matjažem Kekom je sinoči pripotoval v Doho, kjer Slovenijo čakata dve pripravljalni tekmi. V soboto najprej s Hrvaško, v torek pa še s Katarjem. Hrvaška reprezentanca bo proti Sloveniji igrala brez Josipa Brekala, ta je bil pozitiven na novi koronavirus, so sporočili s Hrvaške nogometne zveze. Triindvajsetletni nogometaš Torina, ki je zbral 30 nastopov in štiri gole za Hrvaško, za zdaj ostaja v igri za drugo tekmo v Dohi, in sicer proti Bolgariji 29. marca.

Selektor Matjaž Kek je na ljubljanskem letališču pozdravil šest reprezentantov in strokovno vodstvo, preden so se v nedeljskih popoldanskih urah odpravili v katarsko prestolnico. V prvi skupini so tako potovali Benjamin Šeško, ta je zaradi kartonov izpustil zadnjo tekmo svojega kluba in je že prej pripotoval v Slovenijo, Gregor Sikošek in Tomi Horvat, pa Luka Zahović, Adam Gnezda Čerin in Jure Balkovec. Preostali reprezentanti bodo prispeli neposredno v slovensko bazo v Katarju, kjer so se reprezentantom še prvi večer že pridružili še Jan Oblak, Žan Karničnik, Miha Blažič, Miha Mevlja in Andraž Šporar.

Današnji dan v Dohi je minil v pričakovanju vseh z reprezentančnega seznama, fantje pa so opravili tudi prvi trening. Na njem je v vlogi trenerja reprezentance debitiral Boštjan Cesar, ki se je reprezentanci pridružil ob začetku novega reprezentančnega cikla.

Tekmi v Dohi, Slovenija se bo 29. marca merila še s Katarjem, bosta Slovencem služili kot priprava za junijski začetek lige narodov, ko bo Slovenija prvič nastopila v ligi B, in sicer s Švedsko, Srbijo in Norveško.

"Res je naporno igrati v ritmu torek–sobota, ampak v takem ritmu igrajo tudi drugi. Trdim, da je igranje na tej ravni privilegij, še posebej ko govorimo o evropskih tekmah, in jasno je, da so ob koncu sezone napori za igralce ogromni. Morali bomo biti modri in dobro organizirani in najbrž pripravljeni tudi na kakšen izostanek. Zato morda tudi zdaj v Katarju kakšno novo ime, kar pa ne pomeni, da je kdorkoli že izbrisan. Bolj kot utrujenost pa mene zanima, kako bomo na teh štirih tekmah odgovorili nasprotnikom, ki so dobri in so po vseh parametrih raznih lestvic kakovostnejši od nas. Ravno to nosi izziv in motiv, saj lahko napreduješ le, če igraš proti boljšim," je ob predstavitvi seznama za Katar povedal selektor Kek.

