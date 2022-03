Ačimović razkril karte pred nadaljevanjem kvalifikacij

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let bo konec marca nadaljevala kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2023. Varovanci Milenka Ačimovića se bodo dvakrat pomerili s Kosovom. Prva tekma bo 25. marca ob 18.00 v Prištini, povratna pa 29. marca ob 16.00 v Celju.

"Kosovo je zelo zahtevna, tekmovalna ekipa, kar je dokazala tudi z zadnjo zmago nad Albanijo. Velika večina reprezentantov igra v tujini, tako da razpolagajo z mednarodnimi izkušnjami. Jasno je, da nas čaka težka tekma, tako da bomo morali pokazati dobro igro, če želimo vknjižiti pomembne točke," je za Nogometno zvezo Slovenije povedal Aćimović, ki je analiziral tudi slovenske predstave v prvem delu kvalifikacij.

Po selektorjevem mnenju je Slovenija v preteklem letu igrala dober nogomet, a pustila nekaj dragocenih točk predvsem na gostovanjih. "Na domačem terenu smo dosegli kar šest od sedmih zadetkov v kvalifikacijah. V gosteh smo sicer pustili dober vtis, a nam manjkajo doseženi goli in posledično točke. To želimo popraviti že na Kosovu, kjer moramo biti bolj samozavestni in učinkoviti v zaključku akcij," je pojasnil.

Nik Prelec se vrača v izbrano vrsto. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Ačimović sicer ostaja zvest jedru reprezentance, ki se je oblikovalo v prvem delu kvalifikacij. Na tekmah s Kosovom bo zaradi poškodbe pogrešal enega izmed nosilcev igre Tamarja Svetlina. "Svetlin se je pokazal kot ključni igralec v tej generaciji. Škoda, ker ga ne bo zraven, vendar je to sestavni del športa. Želim mu hitro okrevanje, ob tem pa sem prepričan, da ga bodo ustrezno nadomestili ostali fantje, ki čakajo na svojo priložnost."

V mlado slovensko reprezentanco se po daljši odsotnosti zaradi poškodbe vračata Nik Prelec in Benjamin Markuš. Prvi reprezentančni vpoklic v selekcijo do 21 let so prejeli Aljaž Antolin, Mitja Ilenič in Tio Cipot, medtem ko se je strokovnem štabu pridružil trener Darko Karapetrović.

Slovenija z osmimi točkami trenutno zaseda četrto mesto v skupini G, kjer vodi Češka pred Anglijo in Albanijo. Kosovo je peto, brez točk pa Andora.

Seznam slovenske reprezentance za Kosovo:

vratarji: Martin Turk (Parma), Žan-Luk Leban (Everton), Domen Gril (Académico Viseu);

branilci: Žiga Laci (AEK Atene), Žan Trontelj (Bravo), Mark Španring (Bravo), Almin Kurtović (Bravo), David Zec (Celje), Dušan Stojinović (Celje), Mitja Ilenič (Domžale);

vezisti: Tio Cipot (Mura), Vid Koderman (Tabor), Mark Zabukovnik (Radomlje), Benjamin Markuš (Domžale), Svit Sešlar (Olimpija), Aljaž Antolin (Maribor), Luka Vešner Tičić (Koper);

napadalci: Dario Kolobarić (Šahtjor Soligorsk), David Flakus Bosilj (Verona), Tjaš Begić (Celje), Aljoša Matko (Olimpija), Nik Prelec (Olimpija), Nino Žugelj (Maribor).

