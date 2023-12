Slovenci pred pomembno tekmo sami odločajo o svoji usodi: Zavedamo se, kaj je v igri

V skupini D po štirih krogih vodi Španija z desetimi točkami, Italija je pri sedmih, Slovenija pri štirih, Češka pa pri eni točki. Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na svetovno prvenstvo. Štiri najboljše drugouvrščene reprezentance pa bodo igrale dodatne kvalifikacije, ki bodo med 8. in 17. aprilom 2024. Zmagovalca dveh parov bosta potovala na svetovno prvenstvo.

Želeno bodo Sloveniji poskusili priigrati Nejc Berzelak (Siliko), Luka Lovrec (Meteorplast Šic bar), Igor Osredkar (Bubamara Cazin), Teo Turk (Dosson), Žiga Čeh (Dobovec), Klemen Duščak (Dobovec), Nejc Hozjan (Sandro Abate), Matej Fideršek (Minerva), Žan Janež (Siliko), Max Vesel (Siliko), Denis Totošković (The Nutrition Extrem), Jeremy Bukovec (Olmissum Omiš), Luka Čop (The Nutrition Extrem) in Nejc Kovačič (Oplast), ki je vskočil namesto poškodovanega Tilna Rajterja (Meteorplast Šic bar).

Odločajo sami o sebi

"V težki skupini smo prišli do položaja, kjer odločamo sami o sebi v zadnjih dveh krogih. Tekmo z Italijo enostavno moramo dobiti, tako se bomo tudi postavili. Ekipa je dobra, smo v formi in mislim, da bomo v petek to pokazali v Tivoliju," je pred dvobojem z "azzurri" dejal selektor Horvat.

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Poudaril je, da bo s pomočjo podpore občinstva ter z agresivnostjo in borbenostjo vse skupaj malce lažje, "v tekmo pa bomo šli odprto, tako kot Italijani, ki tudi morajo zmagati".

O sami Italiji je dejal, da gre za agresivno ekipo, zato bo treba visoko pokrivati, potreben pa bo bržčas tudi kanček sreče. "A pričakujemo veliko ljudi, kar nam daje dodatno energijo in optimizem, da bomo zmagali," je še povedal Horvat.

"Vse je v naših nogah"

"Vsaka tekma šteje. Želeli smo si, da ostanemo v igri do konca. Zdaj smo v situaciji, ko sami odločamo o svoji usodi. Vse je v naših nogah. Zavedamo se, kaj je v igri. Razmišljamo le in samo o Italiji, da bomo v petek na tekmo v Tivoli prišli 300-odstotni. Petkova zmaga nas ohranja v igri," je za spletno stran Nogometne zveze Slovenije povedal Osredkar.

"Zavedamo se, kaj je v igri. Razmišljamo le in samo o Italiji, da bomo v petek na tekmo v Tivoli prišli 300-odstotni. Petkova zmaga nas ohranja v igri." Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Italijani so jih septembra premagali

V prvem delu kvalifikacij je bila Italija boljša s 3:1, tekma je bila na sporedu septembra letos. "Takrat je bil termin res neobičajen. Samo Fideršek je od nas imel že nekaj odigranih tekem, ostali smo le trenirali. Eno so treningi, drugo pa so tekme. To slednje je občutek, ki ga rabiš, če želiš dobro igrati. Kljub porazu v Italiji smo pustili dober vtis, želimo in hočemo pa več in boljše. Vedeli smo, da to ni to, po kar smo šli v Italijo," je še povedal kapetan.

Ta je pri Italiji izpostavil predvsem Alexa Merlima in Gabriela Motto, "ki sta glava in rep te ekipe, dajeta ji ritem, ton".

"Oba sta zelo kakovostna. Merlim je že vrsto let na tej vrhunski ravni, zdaj mu pomaga še Motta. Mi moramo biti osredotočeni na svojo igro, v naš pristop pa ne dvomim," je zaključil Osredkar.