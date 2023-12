Selektor Horvat se je odločil

Slovenci so na dosedanjih štirih tekmah izgubili v Italiji in Španiji ter doma premagali Češko in remizirali s Španijo. Ta tudi vodi z desetimi točkami v skupini D, Italija ima sedem točk, Slovenija štiri, Češka pa je pri eni točki.

Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na svetovno prvenstvo. Štiri najboljše drugouvrščene reprezentance pa bodo igrale dodatne kvalifikacije, ki bodo med 8. in 17. aprilom 2024. Zmagovalca dveh parov bosta potovala na svetovno prvenstvo.

Na Horvatovem seznamu so Nejc Berzelak (Siliko), Luka Lovrec (Meteorplast Šic bar), Igor Osredkar (Bubamara Cazin), Teo Turk (Dosson), Žiga Čeh (Dobovec), Klemen Duščak (Dobovec), Nejc Hozjan (Sandro Abate), Matej Fideršek (Minerva), Žan Janež (Siliko), Max Vesel (Siliko), Denis Totošković (The Nutrition Extrem), Jeremy Bukovec (Olmissum Omiš), Luka Čop (The Nutrition Extrem) in Tilen Rajter (Meteorplast Šic bar).