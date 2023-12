Dobovec z visokim porazom končal ligo prvakov

Dobovec se je doslej vselej uvrstil med 16 najboljših ekip v Evropi. Leta 2021 je zaigral tudi na finalnem turnirju osmerice v Zadru.

Tokrat pa je v skupini B zbral le točko, saj je bil danes od njega boljši še Kairat. Ta je povedel v tretji minuti z avtogolom Rodriga Diasa Silve, prednost pa povečal v 15. minuti po zadetku Caia Ruiza. Douglas Junior je ob koncu 19. minute postavil izidi polčasa.

V drugem polčasu so Kazahstanci hitro dosegli še tri gole, Alex Viana, Biržan Orazov in Albert Akbalikov so zadeli v 22., 23. in 28. minuti. Ob tem so še trikrat zadeli okvir vrat. Viana je v zadnji minuti poskrbel za končnih 7:0.

Tekme 16 ekip sicer v štirih skupinah potekajo do nedelje, zmagovalci skupin pa se bodo uvrstili na finalni turnir lige prvakov, ki bo v prvem tednu maja 2024.

Tja se je iz skupine B prebila Benfica.