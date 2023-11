Dobovec le neodločeno proti Prištini

Dobovec se je doslej vselej uvrstil med 16 najboljših ekip v Evropi. Leta 2021 je zaigral tudi na finalnem turnirju osmerice v Zadru. Tokrat je elitni del začel proti nekdanjemu zmagovalcu lige prvakov, portugalski Benfici, in izgubil. Danes so si varovanci Kujtima Morine obetali več kot zgolj točko.

Skupina B svoj turnir igra v Prištini, gostitelji pa so za uvod visoko z 2:11 izgubili proti kazahstanskem Kairatu iz Almatyja. Tudi tokrat je slovenska zasedba sprožila več strelov proti vratom tekmeca (34:24), večkrat so sprožili tudi v okvir vrat (15:10), a v rezultatskem smislu se je tekma končala neodločeno, ekipi pa sta si razdelili po točko.

Slovenski prvaki so bili v uvodu dvoboja boljši tekmec, po štirih minutah dvoboja pa je vodstvo zagotovil Patrik Pasariček. Le slabo minuto zatem je prednost povišal Denis Knežević.

Toda kmalu so na svoj račun prišli tudi igralci Prištine in v 8. minuti je na 1:2 znižal Drilon Maxharraj. Do konca prvega polčasa se izid ni več spremenil, je pa Niko Cesarec stresel okvir tekmečevih vrat. Cesarec je nato potreboval le 30 sekund, da je zadel takoj po glavnem odmoru in znova povišal prednost Dobovca.

A kljub več priložnostim Dobovca je bila Priština tista, ki je bila bolj učinkovita v nadaljevanju. Po avtogolu Thomasa Pihlerja je bila prednost Slovencev najprej znova minimalna (3:2), na 3:3 pa je poravnal Maxharraj le dobro minuto pred iztekom časa.

Tekme 16 ekip zaključka letošnje sezone sicer v štirih skupinah potekajo do nedelje, zmagovalci skupin pa se bodo uvrstili na finalni turnir lige prvakov, ki bo v prvem tednu maja 2024.

Tako Dobovec kot Priština si nista zagotovila napredovanja, kamor bo iz skupine B najverjetneje napredovala Benfica. Ta je danes s 3:2 premagala Kairat Almaty, ki bo v soboto še zadnji tekmec Dobovca.