Benfica z golom nekaj sekund pred koncem premagala Dobovec

Dobovec se je doslej vselej uvrstil med 16 najboljših ekip v Evropi. Leta 2021 je zaigral tudi na finalnem turnirju osmerice v Zadru. Tokrat je že v prvem dvoboju dobil zelo močnega tekmeca in nekdanjega zmagovalca lige prvakov iz Portugalske.

Že v 13. sekundi je Diego Nunes preusmeril žogo v mrežo slovenskih prvakov za 1:0. V nadaljevanju je v enakovredni posesti žoge nekoliko več napadala portugalska zasedba in Afonso Jesus je sredi 12. minute povišal vodstvo na 2:0.

V 19. minuti si je Dobovec po prostem strelu Klemena Duščaka, ki je za las zletel mimo vrat tekmecev, priigral najboljšo priložnost za zadetek v prvem polčasu.

Povsem drugače se je začel drugi del dvoboja, ko je Dobovec izenačil v slabi minuti. Najprej je Patrik Pasariček ob koncu 23. minute znižal na 1:2, nato je 55 sekund pozneje po podaji iz kota Duščak presenetil obrambo tekmecev.

Benfica je bila v 26. minuti znova v vodstvu, za kar je poskrbel Goncalo Sobral. Pa tak izid ni bil dolgo na semaforju, šest minut pozneje je za novo izenačenje zadel Žiga Čeh. Ko je že kazalo na neodločen izid, pa je osem sekund pred koncem Nunes izkoristil zmedo v obrambi slovenske vrste in Dobovcu preprečil osvojitev velike in dragocene točke.

Zahtevna skupina

Dobovec in Benfica sta se med seboj pomerili že v Podčetrtku 28. oktobra, ko so v zadnjem krogu turnirja glavnega dela Slovenci izgubili z 1:8, a si vseeno priigrali preboj v elitni del tekmovanja. Za sabo so tedaj pustili romunski Galati, ki je imel slabšo razliko v danih in prejetih zadetkih.

Slovenskemu prvaku je nato žreb na sedežu Evropske nogometne zveze v Nyonu določil zahtevno skupino B v Prištini. V njej sta poleg gostitelja turnirja, ki prvič igra na tekmovanju, še Kairat iz Almatyja in Benfica, nekdanja zmagovalca lige prvakov. Dvakratni prvak Kairat je sicer prvi klub, ki igra 20. sezono evropskih tekmovanj.

Tekme 16 ekip zaključka letošnje sezone bodo v štirih skupinah potekale do 3. decembra. Zmagovalci skupin se bodo uvrstili na finalni turnir lige prvakov, ki bo v prvem tednu maja 2024.