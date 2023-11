Futsalisti Dobovca ohranili popolni izkupiček

Pri Dobovcu se ni poznala utrujenost po nastopu v ligi prvakov. Zadetke je doseglo kar pet različnih igralcev, varovanci trenerja Kujtima Morine pa po suvereni prestavi ostajajo edina neporažena ekipa v 1. SFL.

Izjemno strelsko predstavo so v petek pripravili tudi Sevničani, ki so za prvo zmago v sezoni premagali Oplast Kobarid s 7:1 (1:0). Pred domačimi gledalci so povedli v 3. minuti z golom Uroša Martiča, napad pa se je zares razigral šele v drugem polčasu. Prvi strelec je bil kapetan Sebastijan Drobne, ki je dosegel tri gole.

Če dileme okoli zmagovalca tekme v Sevnici ni bilo, pa je bilo precej bolj napeto v Dobrepolju, kjer sta si domača ekipa in Bronx Škofije na koncu razdelili točke. Domačini so ob polčasu vodili s 3:1, nato v 33. minuti že s 6:2, a so gostje v naslednjih petih minutah dosegli štiri zadetke za remi. V domači ekipi se je s tremi goli izkazal Anej Kmetič, za Primorce je trikrat mrežo zatresel Marin Mandir.

Precej razburljivo je bilo tudi v Ribnici, kjer je Siliko Vrhnika prišel do zmage s 4:3 (2:0) in s tem do drugega mesta na prvenstveni lestvici. Gostje so v 35. minuti vodili s 4:1, a so Ribničani v zadnjih minutah z dvema zadetkoma poskrbeli za napet zaključek.

1. SFL, 5. krog, 3. 11.



FK Dobovec - KMN Meteorplast Šic bar 8:2 (3:1)

1:0 Čeh (5.), 2:0 Cesarec (10.), 3:0 Duščak (11.), 3:1 Ruis (19.), 4:1 Duščak (22.), 5:1 Kneževič (27.), 6:1 Pasariček P. (31.), 6:2 Goznik (35.), 7:2 Trstenjak (37./AG), 8:2 Pasariček D. (38.).



KMN Sevnica - KMN Oplast Kobarid 7:1 (1:0)

1:0 Martič (3.), 2:0 Drobne (29.), 3:0 Pipan (32.), 4:0 Podlesnik (35.), 5:0 Drobne (36.), 5:1 Lah (37.), 6:1 Drobne (38.), 7:1 Martič (39.)



FK Dobrepolje - KMN Bronx Škofije 6:6 (3:1)

0:1 Kamenčič (11.), 1:1 Dubinović (12.), 2:1 Kmetič (13.), 3:1 Blatnik (20.), 3:2 Mandir (26.), 4:2 Kmetič (27.), 5:2 Kmetič (32.), 6:2 Liđan (33.), 6:3 Mandir (35.), 6:4 Stanič (36.), 6:5 Mandir (36.), 6:6 Lolić (38.)



The Nutrition Extrem - Siliko Vrhnika 3:4 (0:2)

0:1 Janež (9.), 0:2 Tušar (10.), 1:2 Čop (21.), 1:3 Ciuha (31.), 1:4 Muratagić (35.), 2:4 Vetrih (36.), 3:4 Kljun (38.)