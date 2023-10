Slovenci s porazom iz Španije

Slovenska futsalska reprezentanca je v Jaenu igrala četrto tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2024. Izbranci Tomislava Horvata so se spet merili s Španijo, s katero so se v petek v Tivoliju razšli z 1:1. Tokrat so Španci zmagali s 4:0 (0:0).

Slovenci so proti dvakratnim svetovnim in sedemkratnim evropskim prvakom znova pokazali dober odpor v prvem polčasu, a je bila tokrat prevlada gostiteljev predvsem v drugem delu še večja kot v petek, kar so unovčili za zmago. Slovenija je tako na 20 medsebojnih tekmah s Španci ostala pri eni zmagi in treh neodločenih izidih.

Prvi polčas se je končal brez golov, čeprav so imeli Španci 27 poskusov, Slovenci pa le tri, toda v vratih Slovenije se je kar nekajkrat izkazal Nejc Berzelak.

Kar Špancem ni uspelo v prvih 20 minutah, pa jim je po 52 sekundah drugega polčasa. Takrat so prešli v vodstvo po golu Antonia Pereza. V 28. minuti so Španci še drugič zadeli slovensko mrežo, strelec je bil Cesar Velasco, v 31. pa je Adolfo zadel za 3:0. Antonio Perez je v 36. minuti postavil še končni izid.

Slovenijo so na tekmi proti Španiji zastopali Tilen Rajter (Meteorplast Šic bar), Marko Mohorič (Oplast), Teo Turk (Dosson), Jeremy Bukovec (Omiš), Matej Fideršek (Minerva), Marko Peček (Dobovec), Žiga Čeh (Dobovec), Denis Totošković (The Nutrition Extrem), Luka Čop (The Nutrition Extrem), Nejc Berzelak (Siliko), Žan Janež (Siliko), Max Vesel (Siliko) in Igor Osredkar (Cazin).

Slovenija bo po Španiji 15. decembra v Kopru gostila Italijo, za konec pa bo 20. decembra gostovala v Plznu pri Češki.

Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na svetovno prvenstvo. Štiri najboljše drugouvrščene reprezentance pa bodo igrale dodatne kvalifikacije, ki bodo med 8. in 17. aprilom 2024. Zmagovalca dveh parov bosta potovala na svetovno prvenstvo.