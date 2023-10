Velika točka Slovenije proti dvakratnim svetovnim prvakom

Slovenska futsalska reprezentanca je v Tivoliju igrala tretjo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2024. Tekmec izbrancev Tomislava Horvata je bila Španija, dvakratni svetovni prvak. In Slovenci so z njo igrali neodločeno 1:1. Čez štiri dni bodo s Španci igrali še v Jaenu.

Slovenci so na tekmi z nespornimi favoriti skupine pokazali borbeno predstavo. Pred dvobojema s Španci so jim želeli odščipniti vsaj kakšno točko, kar jim je v Tivoliju po predstavi, v kateri so imeli večino časa pobudo gosti, tudi uspelo.

Foto: www.alesfevzer.com Španija je pričakovano bolje začela, imela pobudo, že v prvi minuti je Catela zadel vratnico, v deveti minuti pa je Adolfo zadel za 1:0 prav po podaji razpoloženega Catele. V 11. minuti je imel Luka Čop lepo priložnost za Slovenijo, ko je prišel sam pred vratarja, a je slednji dobil dvoboj. Španija je bila še naprej konkretnejša kljub nekaterim poskusom Slovencev, med drugim je bil v eni minuti trikrat nevaren Chino, dvakrat je dobro posredoval vratar Nejc Berzelak.

Tudi drugi polčas so pred približno 2.000 gledalci odločneje z nekaj streli začeli Španci, vendar so Slovenci preprečevali res nevarne poskuse dvakratnih svetovnih in sedemkratnih evropskih prvakov. Sicer borbeni gostitelji so se bili primorani večinoma braniti, v napadu pa jim gosti niso pustili prihajati do nevarnih položajev. A v 32. minuti je Slovencem vendarle uspelo izpeljati lepo akcijo, ko je po podaji Tea Turka z desne strani iz bližine zadel Čop za 1:1. Zatem se je nekajkrat moral izkazati spet Berzelak, tudi v 37. minuti po nevarnem poskusu Catele in po še nekaj poznejših strelov Špancev.

"Tega se ne doživi vsak dan"

Foto: www.alesfevzer.com

"Vsi smo zelo veseli. Pred takim občinstvom je res lepo igrati. Take točke smo res zelo veseli, tega se ne doživi vsak dan. V tekmo smo šli brez strahu, vedeli smo, da lahko osvojimo točko ali celo zmagamo. Točko smo zasluženo osvojili in smo je veseli," je dejal strelec zadetka Čop.

"Štirideset minut je bilo pekla, borili smo se. Morda ni bilo lepo, ampak je bilo s srcem. To je Slovenija. Mečemo se na glavo za vsako žogo. Na drugi strani smo imeli izjemno ekipo, ampak danes je ta točka večja od Triglava. Ponosen sem, da sem kapetan te ekipe. Odščipnili smo veliko točko favorizirani ekipi in mislim, da nas bodo zdaj vsi gledali nekoliko drugače kot doslej. Kapa dol celi ekipi, strokovnemu štabu in občinstvu," pa je povedal kapetan Igor Osredkar.

Foto: www.alesfevzer.com Slovenijo so na tekmi proti Španiji po poškodbah Nejca Hozjana in Jureta Subana zastopali Tilen Rajter (Meteorplast Šic bar), Marko Mohorič (Oplast), Teo Turk (Dosson), Jeremy Bukovec (Omiš), Matej Fideršek (Minerva), Marko Peček (Dobovec), Žiga Čeh (Dobovec), Klemen Duščak (Dobovec), Denis Totošković (The Nutrition Extrem), Luka Čop (The Nutrition Extrem), Nejc Berzelak (Siliko), Žan Janež (Siliko), Max Vesel (Siliko) in Igor Osredkar (Cazin).

Zmagovalci skupin (teh je v Evropi pet) se bodo neposredno uvrstili na svetovno prvenstvo. Štiri najboljše drugouvrščene reprezentance pa bodo igrale dodatne kvalifikacije, ki bodo med 8. in 17. aprilom 2024. Zmagovalca dveh parov bosta potovala na svetovno prvenstvo.

Kvalifikacije za SP 2024



Skupina D:

Italija - Češka 6:5 (4:3)

Slovenija - Španija 1:1 (0:1)



Lestvica:

1. Španija 7 točk

2. Italija 6

3. Slovenija 4

4. Češka 0