Slovenci po ogorčenem boju strli češki oreh, junaka večera vratarja

Obe reprezentanci sta izgubili prva dvoboja v kvalifikacijski skupini. Slovenija z 1:3 na gostovanju pri Italiji, Češka pa z 0:3 proti Španiji. Zato je bil za ohranitev realnih možnosti za uvrstitev na prvenstvu v Uzbekistanu poln izkupiček nujen. Zaradi tega ne čudi velika želja v obeh moštvih in v večjem delu napadalen nogomet na obeh straneh. Do vodstva 2:1 je več pokazala Slovenija, v zadnji četrtini tekme pa so gosti povsem pritisnili na vrata Nejca Berzelaka, ki pa je branil izvrstno in se ni pustil več premagati.

Varovanci Tomija Horvata so ljubitelje futsala v dvorani Tabor spravili v dobro voljo. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Čehi so sicer imeli prvo priložnost na tekmi. Že v tretji minuti je Radim Zaruba Berzelaka že preigral, toda prišel nekoliko preveč na levo stran, po njegovem strelu pa je žoga zadela vratnico. Slovenci so več poskušali, predvsem s streli od daleč, v deseti minuti pa je lepo priložnost zapravil Žiga Čeh, ki ni najbolje reagiral po podaji Klemna Duščaka.

V 16. minuti pa so varovanci Tomija Horvata vendarle prišli do zasluženega vodstva. Teo Turk je z natančno podajo pred golom lepo našel Maxa Vesela, ta pa je brez oklevanja mimo vratarja poslal žogo pod prečko.

Čehi so izenačili ob koncu prvega polčasa. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V zadnji minuti prvega dela je prišlo do izenačenja, ko je napako domačih izkoristil Michal Seidler. Slovenski bi lahko ekspresno odgovorili, še pred odhodom na odmor je okvir vrat zadel Jeremy Bukovec.

Že v drugi minuti nadaljevanja pa so Čehi tekmecem vrnili darilo, tudi oni so storili hudo napako, ki je kaznoval Turk, svojo ekipo je spet popeljal v vodstvo.

Slovenija je prekrižala načrte Češki. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Po zaostanku so gosti povsem prevzeli pobudo, toda blestel je slovenski vratar Berzelak. Šest minut pred koncem so Čehi vratarja zamenjali s šestim igralcem, toda to jim kljub priložnostim pri izidu ni pomagalo. Dve največji priložnosti je zamudil Seidler, ki se je sicer izkazal s tehničnim znanjem, a učinkovit ni bil. Po odličnem samostojnem prodoru mu je veselje preprečil Berzelak, nato pa ga je razžalostil še rezervni vratar Marko Peček, ki mu je ubranil kazenski strel.

Berzelak je do konca še nekajkrat reševal slovensko obrambo, v zadnjih sekundah pa bi lahko vodstvo Slovencev povišal Denis Totošković, zadel je vratnico.

Slovenija bo naslednjo domačo kvalifikacijsko tekmo odigrala v Ljubljani. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Slovenija bo naslednjo tekmo kvalifikacij odigrala 6. oktobra, v Ljubljani se bo pomerila s Španijo.