Slovenca blestela na Nizozemskem. Vučkiću je to uspelo na nori tekmi v Enschedeju.

Potem ko je že v petek pri novi zmagi Vitesseja z golom in kar dvema asistencama blestel Tim Matavž, se je danes dvakrat med strelce v prvi nizozemski ligi vpisal tudi Haris Vučkić v majici Twenteja, ki je zadeval pri norem remiju s 3:3 proti Waalwijku, ob katerem so gledalci v zadnjih treh minutah videli tri goel.

Na Nizozemskem imamo v tamkajšnji najboljši ligi Slovenci v tej sezoni v ognju tri nogometaše, ob začetku nove sezone, v kateri naslov brani Ajax iz Amsterdama, pa nase opozarjata predvsem dva.

V petek je bil pri novi zmagi Vitesseja, ki je v prvih treh krogih osvojil sedem točk in je povsem pri vrhu lestvice, junak večera Tim Matavž, ki je najprej v 52. minuti uspešno realiziral enajstmetrovko za vodstvo z 1:0, potem pa v drugem polčasu prispeval še podaji za 2:0 in končnih 3:0.

Izkušeni primorski napadalec, ki je igral vso tekmo, je na uvodu nove prvenstvene sezone zelo razpoložen, kar pred nadaljevanjem kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 zagotovo veseli tudi selektorja Slovenije Matjaža Keka. V prvih treh tekmah nove sezone je zbral dva gola in dve asistenci.

Haris Vučkić je za novinca med prvoligaši Twente na prvih treh tekmah nove sezone zabil tri gole. Foto: Getty Images

Twente in Vučkić sta ponudila srhljivko

Zelo dobro razpoložen je v zadnjem času tudi Haris Vučkić, ki se je danes v tretjem nastopu med strelce na domači tekmi proti RKC Waalwijku v majici Twenteja vpisal še drugič in tretjič.

Najprej je v 64. minuti zadel po prodoru z leve strani in izenačil na 1:1. Potem je Waalwijk v 78. minuti spet prišel do vodstva in vse do samega zaključka tekme se je zdelo, da bo iz Enschedeja odnesel poln izkupiček, a to še zdaleč ni bilo vse, kar so danes zgodaj popoldne videli gledalci na štadionu De Grolsch Veste.

V 90. minuti je namreč prav Vučkić izenačil na 2:2, dve minuti pozneje pa je njegov soigralec, Norvežan Rafik Zekhnini, zadel za 3:2 in poskrbel za nov preobrat. In ne, še ni bilo konec. Minute pozneje so gostje zadeli še tretjič in poskrbeli za končnih 3:3.

Twente ima po prvih treh odigranih tekmah šest točk in je pri vrhu, Vučkić pa je s tremi prvenstvenimi goli na drugem mestu lestvice strelcev v najboljši nizozemski ligi.

Danes je bil na delu še en Slovenec, ki pa si je tekmo tudi tokrat ogledal s klopi. Ažbe Jug je sedel na klopi Fortune Sittard, ki je doma z 2:3 izgubila proti Willemu II in ostaja pri točki s prvih treh tekem.