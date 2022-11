Slabe novice za iranski tabor: slovo vratarja, ki jo je skupil na tekmi proti Angliji

Vratar Alireza Beiranvanda se je na ponedeljkovi tekmi proti Angliji ob trčenju v soigralca huje poškodoval, zvečer pa je po poročanju iranskega medija Khabaronline postalo jasno, da na prvenstvu ne bo več igral.

Foto: Guliverimage

Svetovno prvenstvo je za nogometaše Irana izjemno pomembno. Ne samo po športni plati, saj gre za največji nogometni spektakel na svetu, ampak tudi po politični, saj nogometni stadion na taki ravni tekmovanju predstavlja največji mogoči oder za naslavljanje političnih stališč.

Nogometaši Irana so svoje nestrinjanje z režimom v domovini izkazali s tem, da so med predvajanjem iranske državne himne pred tekmo z Anglijo molčali, kapetan reprezentance Ehsan Hajsafi pa je že na novinarski konferenci pred tekmo izrazil podporo protestnikom v domovini, ki se že vse od sredine septembra z množičnimi protesti borijo za pravice žensk in svobodo.

"Rad bi izrazil sožalje vsem užaloščenim družinam v Iranu. Z vami smo in sočustvujemo z vami. Vsi skupaj moramo razumeti, da razmere v naši državi niso dobre, ljudje niso srečni in morali bi vedeti, da jih reprezentanca Irana podpira pri vseh njihovih zahtevah," je dejal 32-letni Hajsafi, sicer branilec grškega AEK.

Iranski nogometaši po tekmi niso dajali izjav ne tujim ne domačim poročevalcem.

