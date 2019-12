Škotski velikan zadržal legendarnega Angleža

Nekdanji angleški reprezentant Steven Gerrard, ki je kar 17 let igral za Liverpool, s katerim je bil leta 2005 zmagovalec lige prvakov, je škotsko zasedbo prevzel lani, podpisal pa je štiriletno pogodbo.

🗣️"But once you are in it, you realise the magnitude of the club worldwide - it's an institution in the game and it has basically just confirmed the role I am in is such a privileged position."



Read more from Steven Gerrard on his new deal📲 https://t.co/xTjbz7zLkx pic.twitter.com/wRukwsci8m