Liverpool osrečil na smrt bolnega Erikssona. Na Anfieldu je bilo ganljivo. #video

Nekdanjega uspešnega švedskega nogometnega trenerja Sven-Görana Erikssona je napadla zahrbtna bolezen. Zdravniki mu napovedujejo, da bo v najboljšem primeru živel le še eno leto. Pred smrtjo si je zaželel, da bi kot oboževalec Liverpoola vsaj enkrat vodil angleškega velikana. Rdeči so mu v soboto, 23. marca 2024, izpolnili željo. Na Anfieldu je bilo zelo čustveno. Skandinavec je užival in si prislužil velik aplavz.

Šved Sven-Göran Eriksson je v bogati trenerski karieri vodil Benfico, Romo, Fiorentino, Sampdorio, Lazio, Manchester City, Leicester City, angleško reprezentanco … A nekaj je manjkalo. Pri 76 letih, ko ga je napadel rak trebušne slinavke in se počasi pripravlja na najhujše, si je zaželel, da bi vsaj za en dan vodil tudi Liverpool. Rdeče obožuje. Njihov navijač je bil že njegov oče, nato pa je ljubezen do angleškega velikana, ki nastopa na kultnem Anfieldu, prenesel še na sina.

Eriksson je v strokovnem štabu gostiteljev sodeloval s klubskimi legendami Ianom Rushom, Johnom Aldridgom in Johnom Barnesom. Foto: Reuters

Ko so za njegovo željo izvedeli pri Liverpoolu, so ga povabili k sodelovanju in ga razveselili z odločitvijo, da se lahko častno pridruži trenerskemu štabu ekipe legend na tradicionalni dobrodelni tekmi. Na Anfieldu v soboto ni manjkalo legend. Nekdanji zvezdniki Liverpoola so se pomerili proti legendam Ajaxa.

A special Anfield ovation for Sven-Göran Eriksson ❤️ pic.twitter.com/632Y9uiJQY — Liverpool FC (@LFC) March 23, 2024

Eriksson je ob prihodu na zelenico prejel stoječe ovacije in čustveno podoživljal trenutke, zlasti tistega, ko je pred tekmo ob legendarnemu kapetanu Liverpoola Stevenu Gerrardu, tega je vodil kot angleški selektor, poslušal navijaško himno ''You'll Never Walk Alone''.

Steven Gerrard je bil njegov varovanec v obdobju, ko je vodil angleško izbrano vrsto. Foto: Reuters

Gostitelji so zmagali s 4:2, v polno so za Liverpool zadeli Djibril Cisse, Fernando Torres, Nabil El-Zhar in Gregory Vignal, za Ajax, ki je zapravil vodstvo z 2:1, pa Derk Boerrigter in Kiki Musampa. Za rdeče je zaigral tudi nekdanji trener ljubljanske Olimpije, Hrvat Igor Bišćan.

Ko je stopil na igrišče, je prejel stoječe ovacije. Foto: Reuters

"Bilo je čudovito, enkratno"

"To so spomini za vse življenje. Danes je bil vsak zmagovalec. Bilo je čudovito, enkratno. Vse od izvedbe pesmi You'll Never Walk Alone pa do konca srečanja," je po dvoboju povedal za klubsko televizijo Liverpoola.

"Komaj sem čakal, da pridem in odigram pod njegovim vodstvom še zadnjo tekmo," je dejal Gerrard. Foto: Reuters

Gerrard ga je pohvalil: "Še vedno ima v sebi tisto čarobno moč. Naredil je razliko. Videl je, kaj nam je manjkalo v prvem polčasu (Liverpool je zaostajal z 1:2, op. p.), opravil več menjav, ki so nam dale več širine," je dejal nekdanji kapetan Liverpoola in dodal: "To, da je bil Sven tukaj, je bilo nekaj posebnega. Komaj sem čakal, da pridem in odigram pod njegovim vodstvom še zadnjo tekmo."

Pozdrav Sven Görana Erikssona in Fernanda Torresa, ki se je vpisal med strelce. Foto: Reuters