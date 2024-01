Nekdanji nogometni trener in selektor razkril žalostno novico

Nekdanji nogometni trener in selektor, Šved Sven-Göran Eriksson, je v pogovoru za švedski radio P1 razkril, da mu zaradi raka ostaja le še eno leto življenja. O bolezni so se pojavila namigovanja, ko je 75-letni strokovnjak zapustil mesto športnega direktorja pri Karlstadu.

"Vsi ugibajo, ali imam raka. Res je. A boriti se moram, kolikor se lahko. Mogoče imam v najboljšem primeru še eno leto življenja, mogoče tudi kaj več, saj zdravniki ne morejo določiti točnega datuma," je povedal nekdanji nogometni trener in selektor, Šved Sven-Göran Eriksson.

Povedal je še, da se je zgrudil med petkilometrskim tekom, nakar se je posvetoval z zdravniki. Ti so mu povedali, da je doživel srčni zastoj, a tudi to, da ima raka. Kljub vsemu Eriksson ostaja pozitiven.

Raje ne razmišlja o diagnozi

"Bolje je, če ne razmišljam o tem. Moraš prelisičiti možgane. Lahko bi ves čas mislil na to, sedel doma in se smilil samemu sebi. Prav lahko je končati v takšnem položaju. Ampak gledam bolj pozitivno," je povedal in nadaljeval, da ga je novica seveda šokirala, saj da nima posebnih bolečin. "To je bolezen, ki jo lahko upočasniš, ne moreš pa iti na operacijo ali kaj podobnega. Tako da je, kar je."

Eriksson je kot igralec igral na mestu desnega bočnega branilca in celotno kariero preživel v nižjih švedskih ligah. Pri zgolj 27 letih je končal kariero in se posvetil trenerskemu poslu. V tem je pustil velik pečat. Vodil je Degerfors, Göteborg, Benfico, Romo, Fiorentino, Sampdorio, Lazio, angleško reprezentanco, Manchester City, Mehiko, Slonokoščeno obalo, Leicester City, Guangzhou R&F, SIPG iz Šanghaja, Shenzhen in nazadnje Filipine.