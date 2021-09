Obeta se nov obračun evropskih in južnoameriških prvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

kot prvi se bosta pomerili italija in argentina

Evropska nogometna zveza (Uefa) je danes na spletni strani oznanila širitev sodelovanja z Južnoameriško nogometno zvezo (Conmebol). Del tega bo tudi prvi obračun evropskih in južnoameriških celinskih prvakov, torej Italije in Argentine.

Ta bo na sporedu prihodnje leto v junijskem ciklu mednarodnih tekem, prizorišče pa bodo določili naknadno, so še zapisali na spletni strani. Sodelovanje med Uefo in Conmebolom za zdaj predvideva izvedbe vsaj treh tekem evropskih in južnoameriških prvakov.

Uefa in Conmebol že dlje časa tesno sodelujeta pri aktivnostih ženskega nogometa, futsala, tekmovanj mlajših kategorij, izmenjave sodnikov in tehničnih prvin treningov.

V luči sodelovanja bodo odprli tudi nov, skupni sedež obeh celinskih zvez v Londonu, kjer bodo koordinirali skupne projekte.

Z nadaljnjim sodelovanjem sta se zvezi zavezali razvoju nogometa prek celinskih meja, opisali pa sta ga kot "most, ki združuje ljudi, države, celine in različne kulture".