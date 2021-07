Šimundža zadovoljen s predstavo svojih varovancev

Srečanje v prvem polčasu ni postreglo z veliko priložnostmi, ritem tekme pa so narekovali bolgarski prvaki. V nadaljevanju smo spremljali nekoliko boljši predstavi obeh moštev. Najbližje zadetku so bili domači, saj je kapetan Žiga Kous nekaj minut pred zadnjim sodnikovim žvižgom stresel prečko. Oboji so sicer še nekajkrat zapretili, a semafor je tudi po 90 minutah kazal začetnih 0:0.

Šimundža: Lahko bi bilo drugače, a sem zadovoljen z rezultatom

Po dvoboju je bil trener Ante Šimundža ponosen na svoje varovance: "Prava evropska tekma, z naše strani zelo delovna. Bili smo pragmatični, kar je bilo, glede na nasprotnika, pričakovano. Ko pogledam nazaj, bi bilo lahko vse skupaj tudi drugače. Sem pa z rezultatom zadovoljen. Potrebovali smo 15, 20 minut, da smo se navadili na njihovo dinamiko in vzpostavili ravnotežje. Zavedali smo se, kaj nas čaka. Dobro smo se odzvali. Je pa dejstvo, da take dinamike, hitrosti nismo vajeni in tudi ne tako hitrega razmišljanja. Hvala bogu, smo se dobro odzvali. Če želiš gledati negativno, potem je vse narobe. Mi želimo gledati pozitivno. Fantje so se fenomenalno odzvali. Po tem, ko smo ujeli ritem, smo prišli do svojih priložnosti in delovali zelo dobro."

Klemen Šturm je odigral celotno srečanje. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Šturm: Imamo aktiven rezultat

S predstavo je bil zadovoljen tudi bočni branilec Klemen Šturm: "Mislim, da smo odigrali dobro. Oboji smo imeli priložnosti, z nekaj sreče pa bi lahko na povratno tekmo odšli s prednostjo. Seveda pa prav nič še ni odločeno, imamo aktiven rezultat. Sedaj nas najprej čaka prvenstvo, nato pa spet evropska tekma."

Trener Ludogorca: Mura si zasluži pohvale

Domače moštvo je pohvalil tudi gostujoči trener Valdas Dambrauskas: "Čestitke obema ekipama za dobro tekmo, ki je bila zelo taktična. Obe ekipi sta si priigrali nekaj priložnosti, na koncu pa je rezultat realen. Skušali smo dominirati tako kot vedno, igrali smo visoko in pritiskali na nasprotnika, medtem ko je Mura prežala na protinapade. Rezultat 0:0 je realen. Odločitev bo padla v Razgradu. Res se nam že dolgo časa ni zgodilo, da ne bi dosegli gola. Zadetke smo dosegali v Evropi, na prvenstvu, v pokalu in tudi na prijateljskih tekmah, tokrat pa nam ni uspelo. Mura se je res organizirano branila. Zasluži si pohvale."

Pred povratnim srečanjem v Razgradu Muro v soboto čaka še prvoligaški obračun s Koprom.