"Nogometni klub Sarajevo je prekinil sodelovanje z dosedanjim trenerjem Simonom Rožmanom in njegovim strokovnim štabom. Odločitev je bila sprejeta na pobudo Rožmana ter po analizi doseženih rezultatov, ambicij in načrtov kluba," so zapisali pri sarajevskem klubu.

Sarajevčani so hitro našli novega trenerja, 41-letnega slovenskega stratega je zamenjal 50-letni Zekić.

Odhod slovenskega trenerja po manj kot letu dni na klopi bosanskega prvoligaša sicer ni presenetljiva, saj je klub že v začetku meseca prekinil sodelovanje tudi s športnim direktorjem Senijadom Ibričićem, ki je z Rožmanom v Sarajevo prišel lanskega avgusta iz Domžal, je danes poročal Sportklub.

Sarajevo je sicer minulo sezono bosanskega prvenstva sklenil na četrtem mestu.

