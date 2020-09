Sestavljanka Milana Mandarića, ki upa, da bo še naprej sanjal

Olimpija, ki je iz dneva v dan močnejša in pridobiva novo podobo, bo danes odigrala drugo evropsko tekmo v tej sezoni in skušala preskočiti še enega tekmeca. V Stožicah bo v 2. krogu kvalifikacij za ligo Europa gostoval tretjeuvrščeni klub zadnje sezone bosanske premier lige, Zrinjski iz Mostarja.

Olimpija – Zrinjski

Kvalifikacije za ligo Europa, 2. krog. Danes ob 18.30. Stadion Stožice, brez gledalcev. Sodnik: Ricardo de Burgos Bengoechea (Španija).

Po velikih zapletih z okužbami z novim koronavirusom in zaključku prejšnje zelo atipične sezone je Olimpija poleti izgubila številne nosilce igre iz prejšnje sezone, v kateri je naslov državnega prvaka izgubila v zadnjem krogu. Odšli so Stefan Savić, Luka Menalo, Tomislav Tomić, Macky Bagnack, Mario Jurčević in še nekateri v prejšnji sezoni zelo pomembni akterji Ljubljančanov.

Prišli so številni novi igralci, ki so v Stožice kapljali oziroma še kapljajo iz tedna v teden, iz dneva v dan, a prav veliko časa za uigravanje z novimi soigralci niso imeli. Zato je za Olimpijo vsak dan še kako pomemben. Zaradi tega, da se novinci spoznajo in zlijejo z novim okoljem, pa tudi zaradi tega, da ima glavni snovalec športne politike pri Olimpiji Mladen Rudonja čas, da pripelje koga novega. Po številnih novincih, ki so v Ljubljano prišli pred tem, je tako pred dvema tednoma v klub pripeljal donedavnega krilnega napadalca beograjskega Partizana Djordjeta Ivanovića, ki so ga v Stožicah najavili kot veliko okrepitev.

Še veliko bolj je športni direktor Olimpije njene navijače razveselil ta teden, ko se je v Stožice iz Rusije vrnil njihov velik ljubljenec, ki je imel pred dvema letoma pomembno vlogo pri dvojni ljubljanski kroni, Andresa Vombergarja. Argentinski napadalec slovenskih korenin je za Evropo že registriran, tako da bo lahko Olimpiji pomagal že danes zvečer.

Žiga Frelih: Reprezentančni premor nam je zelo koristil

Pred njim so v Ljubljano prišli še mladi srbski krilni napadalec Radivoj Bosić, izkušeni hrvaški napadalec Dražen Bagarić, izkušeni slovenski branilec in občasni reprezentant Uroš Korun, še en ljubljenec navijačev Olimpije in še en povratnik v zmajevo gnezdo Matic Fink, mladi bolgarski bočni branilec Angel Lisakov, mladi moldavski napadalec Mihail Caimacov, mladi hrvaški vezist Jakov Blagaić in 22-letni vratar Žiga Frelih, ki je pred današnjo tekmo z Zrinjskim spregovoril v imenu nogometašev Olimpije.

Žiga Frelih je do zdaj za Olimpijo odigral tri tekme in prejel dva zadetka. Izgubil še ni. Foto: Vid Ponikvar

"Pred nami je zelo pomembna tekma, na katero smo povsem osredotočeni. Cilj je jasen in to je napredovanje. Nadejamo se pozitivnega izida, se pa zavedamo, da tekma zagotovo ne bo lahka," je dan pred tekmo povedal donedavni vratar hrvaškega prvoligaša Interja iz Zaprešića.

"Reprezentančni premor nam je zelo koristil, saj je večji del ekipe 14 dni treniral skupaj. Mislim, da smo zelo kakovostno delali na treningih in da smo osvojili številne trenerjeve zamisli. Že v nedeljo proti Muri smo bili predvsem v fazi obrambe na visokem nivoju. Rezultat tega je, da nismo prejeli zadetka. Popraviti moramo še nekaj stvari v napadu, potem pa mislim, da bomo videti zelo dobro," je še dejal mladenič, ki je med vratnicama Olimpije zamenjal poškodovanega nekdanjega kapetana Nejca Vidmarja, in za konec nekaj besed namenil še novi okrepitvi v napadu.

"Vsi vemo, kaj je Andres dal Olimpiji. Menim, da je on zelo dobra okrepitev za našo ekipo. S sabo prinaša veliko kakovosti, ki nam bo zagotovo močno pomagala v fazi napada," je polaskal svojemu novemu soigralcu.

Na poti v Stožice nogometaš Manchester Cityja?

Luka Ilić naj bi bil blizu Olimpije. Foto: Getty Images Prav mogoče je, da bo v prihodnjih dneh pozdravil še enega novinca.

Pri Olimpiji si namreč prizadevajo, da bi v svoje vrste pripeljali mladega srbskega reprezentanta Luko Ilića, ki je član slovitega Manchester Cityja, toda pri Josepu Guardioli še ni dobil priložnosti za igro. Angleži so ga iz Crvene zvezde za 2,5 milijona evrov kupili leta 2017, a ga potem posodili nazaj v Beogradu.

Status posojenega nogometaša Cityja je imel tudi v zadnjih dveh sezonah, in sicer je v prvi nizozemski ligi igral za NAC Bredo, za katero je odigral 45 tekem, zabil sedem golov in prispeval sedem asistenc. Tudi v Ljubljano naj bi ta 21-letni ofenzivni vezist prišel s statusom posojenega člana slovitega angleškega kluba.

Milan Mandarić še naprej upa, da mu bo končno uspelo

Bolj kot to pa danes predsednika Olimpije Milana Mandarića, ki – vse odkar je leta 2015 pompozno prišel v Ljubljano – ne skriva, da si želi tukaj priti predvsem do odmevnejšega evropskega izziva, o katerem sanja že pet let. Do zdaj ni bil preveč uspešen.

Odkar je Milan Mandarić njen predsednik, je Olimpija osvojila dve prvenstveni in dve pokalni lovoriki, a v Evropi še ni dočakala odmevnejšega rezultata. Pred njo je 19. evropska tekma pod zdajšnjim vodstvom. Foto: Vid Ponikvar

V prvi evropski sezoni, odkar se je srbski poslovnež z ameriškim potnim listom preselil v Slovenijo, je v sezoni 2016/17 v kvalifikacijah za ligo prvakov izpadel na prvi stopnički. Sezono za tem se je Olimpiji podobno zgodilo v kvalifikacijah za ligo Europa.

Potem je v sezoni 2018/19 odigrala kar osem evropskih tekem, in sicer je najprej izgubila v ligi prvakov, potem pa v kvalifikacijah za ligo Europa preskočila dva naslednja tekmeca in se ustavila šele v play-offu.

V prejšnji sezoni se je v kvalifikacijah za isto tekmovanje ustavila na drugi stopnički. Tokrat je spet prišla do nje in seveda želi dlje. Da bo njen predsednik še vsaj teden dni lahko sanjal o tem, kako bo v Ljubljani po štirih domačih lovorikah prišel še do odmevnega evropskega rezultata …