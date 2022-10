Šeškov Salzburg petič zaporedoma najboljši v Avstriji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrija po tradiciji med prvimi obelodani najboljše športnike in športnice leta v svoji državi. V ekipni konkurenci so petič zaporedoma slavili nogometaši iz Salzburga, kjer igra 19-letni slovenski reprezentant Benjamin Šeško. V ženski konkurenci je avstrijska športnica leta deskarka na snegu Anna Gasser, v moški pa nogometaš David Alaba.

Nogometaši iz Mozartovega mesta so od leta 2018 najboljša ekipa pri naših severnih sosedih.

Enaintridesetletna Anna Gasser, sicer letošnja olimpijska prvakinja v akrobatskih skokih iz Pekinga, je po letih 2017 in 2018 tretjič osvojila laskavo lovoriko, tako kot nogometaš španskega Reala iz Madrida in avstrijski reprezentant David Alaba. Tridesetletni Dunajčan je bil najboljši športnik Avstrije tudi v letih 2013 in 2014.

Nekdanja alpska smučarka Annemarie Moser-Pröll je bila doslej sedemkrat izbrana za najboljšo športnico svoje države v letih 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979 in 1980, v moški konkurenci pa je tovrstni "rekorder" prav tako nekdanji alpski smučar Marcel Hirscher, ki je bil športnik svoje države v letih 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 in 2019.

