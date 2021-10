Iličić v polno ob zmagi Atalante, ničla Juventusa

Atalanta, pri kateri je Josip Iličić igral od 59. minute, je v Genovi prišla do svoje pete zmage in 18. točke, potem ko je Kristoffer Askildsen v 17. minuti dosegel avtogol, ko se je štiri minute pozneje med strelce vpisal še Duvan Zapata in ko je v peti minuti sodniškega dodatka žogo pod prečko poslal Iličić. Sampdoria je sicer povedla že v 10. minuti z golom Francesca Caputa.

Juventus, ki ne najde prave forme niti pod vodstvom Massimiliana Allegrija (na 10 tekmah je zbral le 15 točk), je s Sassuolom izgubil z 1:2.

Milan se je vsaj začasno povzpel na prvo mesto. Foto: Reuters

V torek so bile odigrane tri tekme kroga. AC Milan je na domači zelenici ostal neporažen proti Torinu (1:0) in je tako vsaj do četrtka, ko bo Napoli gostil Bologno, prevzel vodstvo na lestvici. V Benetkah se je odvil slovenski obračun med Domnom Črnigojem in Vidom Belcem. Zmage se je z golom v sodnikovem podaljšku veselila Belčeva Salernitana, ki je tako vsaj začasno zdaj skočila na predzadnje mesto v ligi.

Vodilni Napoli, ki je v sezono vstopil z osmimi zaporednimi zmagami, nato pa je niz prekinil na Olimpicu proti Romi (0:0), bo v četrtek gostil Bologno. S tem dvobojem se bo tudi sklenil 10. krog.

Italijansko prvenstvo, 10. krog: Torek, 26. oktober:

Spezia : Genoa 1:1 (0:0)

Sirigu 66./ag; Criscito 86./11m. Venezia : Salernitana 1:2 (1:0)

Aramu 14.; Bonazzoli 61., Schiavone 90.+5. R.K.: Ampadu 67./Venezia.

Domen Črnigoj (Venezia) in Vid Belec (Salernitana) sta igrala vso tekmo. AC Milan : Torino 1:0 (1:0)

Giroud 14. Sreda, 27. oktober:

Juventus : Sassuolo 1:2 (0:1)

McKennie 76.; Frattesi 44., Lopez 90.+4. Sampdoria : Atalanta 1:3 (1:2)

Caputo 10.; Askildsen 17./ag, Zapata 21., Iličić 90.+5.

Josip Iličić (Atalanta) je v igro vstopil v 59. minuti. Udinese : Verona 1:1 (1:0)

Success 3.; Barak 83./11m. 20.45 Cagliari – Roma

20.45 Empoli (Stojanović, Štulac, Hvalič) – Inter (Handanović)

20.45 Lazio – Fiorentina Četrtek, 28. oktober:

20.45 Napoli - Bologna