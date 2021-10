Handanovićev Inter v 89. minuti ostal brez zmage nad Juventusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Veliki derbi 9. kroga med Interjem Samirja Handanovića in Juventusom se je končal z remijem (1:1), Roma pa je po evropskem polomu na Norveškem kot prva v tej sezoni v serie A ostala neporažena proti vodilnemu Napoliju. Na Olimpicu ni bilo zadetkov, sta bila pa izključena stratega obeh ekip. Atalanta Josipa Iličića, ki je v prvem polčasu zadel vratnico, je nesrečno izpustila iz rok zmago nad Udinesejem, na srečanju Verona - Lazio pa je s kar štirimi zadetki zablestel Giovanni Simeone .

Sobotno dogajanje je odprl "slovenski" obračun – Vid Belec je s Salernitano gostil Empoli Petra Stojanovića in Lea Štulca, gostje pa so se veselili zmage z 2:4, po tem ko že ob polčasu vodili s kar 0:4. Slovenski nogometaši tokrat niso bili v ospredju. Belec je sicer branil vseh 90. minut, kar štirikrat pa je moral po žogo v svojo mrežo. Na drugi strani je bil Stojanović zamenjan ob polčasu, še prej pa v 33. minuti tudi porumenel, Štulac pa je tokrat obsedel na klopi. Poleg treh legionarjev, ki so redno v postavi svojih moštev, je tokrat na klopi gostov sedel tudi mladi vratar Klemen Hvalič.

Domen Črnigoj je z Venezio s 3:1 izgubil na gostovanju pri Sassuolu, igral pa je do 58. minute. V 9. minuti je prejel rumeni karton. Večer je bil rezerviran za dvoboj Bologne in Milana. Domači so srečanje končali kar z dvema igralcema manj, Milan pa se je z zmago z 2:4 začasno prebil na vrh lestvice.

Vid Belec po "slovenskem" dvoboju ni mogel biti zadovoljen. Foto: Guliverimage

Iličić do remija, Derby d'Italia na San Siru

Nedeljski spored je v času kosila odprl Josip Iličić. Kranjčan, ki je zablestel v prejšnjem krogu, se je, potem ko je Atalanta v ligi prvakov doživela udarec, saj je na Old Traffordu zapravila vodstvo z 2:0, z moštvom nazaj na zmagovito pot poskušal vrniti na domačem srečanju proti Udineseju. A moštvu iz Bergama vse ni šlo po načrtih. Kljub vodstvu, ki ga je Atalanti na začetku drugega dela igre zagotovil Ruslan Malinovski, domačim tega ni uspelo zadržati, saj je točko Videmčanom v sodnikovem dodatku zagotovil Beto. Ob tem je bil nekaj minut pred koncem izključen tudi domači strateg Gian Piero Gasperini. Iličić je tokrat igral do 64. minute, v prvem polčasu pa je njegov udarec zaustavil okvir vrat.

Na popoldanskem srečanju med Verono in Laziem je zablestel sin stratega madridskega Atletica Diega Simeoneja, Giovanni Simeone, ki je gostom zabil kar štiri zadetke.

Giovanni Simeone je zabil poker golov. Foto: Guliverimage

Na Olimpicu sta se pomerila Roma in Napoli, sinovi volkulje pa so kot prvi italijanski klub v tej sezoni ostali neporaženi proti Neapeljčanom. Na srečanju ni bilo zadetkov (0:0), sta pa bila izključena oba stratega, tako Jose Mourinho kot tudi Luciano Spalletti.

Jose Mourinho je bil izključen na srečanju proti Napoliju. Foto: Reuters

Na nedeljskem večernem derbiju na San Siru ni bilo zmagovalca. Čeprav je dolgo časa kazalo, da bo ''derby d'Italia" pripadel Interju, ki je vodil od 17. minute in zadetka Edina Džeka, so gostje iz Torina v predzadnji minuti rednega dela izenačili na 1:1. Takrat je sodnik po pregledu z VAR dosodil prekršek Denzela Dumfriesa nad Alexom Sandrom ter razburil Milančane. Trener gostiteljev Simone Inzaghi je moral zaradi žolčnih protestov na tribune, saj je prejel rdeči karton. Argentinec Paulo Dybala je z bele točke premagala Samirja Handanovića in poskrbel, da je Juventus ostal neporažen.

Italijansko prvenstvo, 9. krog: Petek, 22. oktober:

Torino : Genoa 3:2 (2:0)

Sanabria 14., Pobega 31., Brekalo 77.; Destro 70., Caicedo 81. Sampdoria : Spezia 2:1 (2:0)

Gyasi 15./a.g., Candreva 36.; Verde 90.+5 Sobota, 23. oktober:

Salernitana : Empoli 2:4 (0:4)

Ranieri 48., Ismajli 55./ag.; Pinamonti 2., 45., Cutrone 11., Strandberg 13./ag.

Vid Belec (Salernitana) je branil celo tekmo, Petar Stojanovič je igral v prvem polčasu in v 33. minuti prejel rumeni karton, Leo Štulac in Klemen Hvalič (vsi Empoli) pa nista dobila priložnosti za igro. Sassuolo : Venezia 3:1 (1:1)

Berardi37., Henry 50./ag., Frattesi 67.; Okereke 32.

Domen Črnigoj (Venezia) je igral do 58. minute in v 9. minuti prejel rumeni karton. Bologna : AC Milan 2:4 (0:2)

Ibrahimović 49./ag., Barrow 52.; Leao 16., Calabria 35., Bennacer 84., Ibrahimović 90. R.K.: Soumaoro 20., Soriano 58./oba Bologna Nedelja, 24. oktober:

Atalanta : Udinese 1:1 (0:0)

Malinovski 56.; Beto 90.+4

Josip Iličić (Atalanta) je igral do 64. minute. Fiorentina : Cagliari 3:0 (2:0)

Biraghi 21./11m, Gonzalez 42., Vlahović 49. Verona : Lazio 4:1 (2:0)

Simeone 30., 36., 62., 90.+2; Immobile 46. Roma : Napoli 0:0

R.K.: Mourinho 82./Roma; Spalletti 90.+7/Napoli



Inter : Juventus 1:1 (1:0)

Džeko 17.; Dybala 89./11-m; R.K.: Inzaghi 88./Inter

Samir Handanović (Inter) je branil vso tekmo.