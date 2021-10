Pravljična predstava Josipa Iličića. V serie A ni enakega slovenskemu asu!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V današnjem "slovenskem" obračunu 8. kroga italijanskega prvenstva v Toskani je izstopal Josip Iličić. Kranjčan je na dvoboju med Empolijem in Atalanto svoji ekipi do prepričljive gostujoče zmage (4:1) pomagal z dvema zadetkoma, sredi drugega polčasa pa je zapravil še strel z bele točke in z njim zamudil priložnost, da bi vpisal hat-trick. Iličić je edini tujec v serie A, ki se od sezone 2010/11 redno uvršča med strelce!