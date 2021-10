Stojanović in Štulac poražena v Rimu, Napoli ostaja stoodstoten

Krog sta odprla Cagliari in Venezia Domna Črnigoja. Tekma se je končala z neodločenim izidom 1:1, Slovenec pa je v igro vstopil v drugem polčasu. Vid Belec je s Salernitano dočakal prvo zmago v sezoni. Srečanje proti Genoi je odločil Milan Đurić. Navijači na torinskem derbiju so morali na žogo v mreži čakati vse do 86. minute, veliki junak gostov pa je postal Locatelli. Z novo zmago so se nogometaši Juventusa sedaj nekoliko približali vodilnim moštvom.

Drugi slovenski čuvaj mreže v ligi Samir Handanović je z Interjem gostoval pri neugodnemu Sassuolu. Domači so v prvem polčasu povedli, nato pa so aktualni prvaki pripravili preobrat in domov odnesli vse tri točke. Edin Džeko je zabil le minuto po prihodu na igrišče, vse tri točke pa je moštvu iz Milana zagotovil Lautaro Martinez.

Vid Belec je ohranil mrežo nedotaknjeno in se veselil prve zmage v letošnji sezoni serie A. Foto: Guliverimage

Štulac in Stojanović poražena, zvečer še Iličić

V nedeljo je bil najprej na delu dvojec Leo Štulac - Petar Stojanović. Njun Empoli se je na olimpijskem stadionu v Rimu udaril z Romo, domači pa so slavili z zadetkoma Lorenza Pellegrinija in Henrikha Mkhitaryana. Zanimivo je bilo tudi v Firencah, kjer je Napoliju uspelo nadaljevati stoodstotno serijo v domačem prvenstvu. Modri so Fiorentino ugnali z 1:2.

Krog bosta zvečer sklenila Iličićeva Atalanta in AC Milan.

Italijansko prvenstvo, 7. krog: Petek, 1. oktober:

Cagliari : Venezia 1:1 (1:0)

Balde 19.; Busio 90.+2

Domen Črnigoj (Venezia) je v igro vstopil v 46. minuti. Sobota, 2. oktober:

Salernitana : Genoa 1:0 (0:0)

Đurić 66.

Vid Belec (Salernitana) je branil celo tekmo. Torino : Juventus 0:1 (0:0)

Locatelli 86. Sassuolo : Inter 1:2 (1:0)

Berardi 22./11m; Džeko 58.; Martinez 78.

Samir Handanović (Inter) je branil celo tekmo. Nedelja, 3. oktober

Bologna : Lazio 3:0 (2:0)

Barrow 14., Theate 17., Hickey 68. R.K.: Acerbi 76./Lazio Sampdoria : Udinese 3:3 (1:2)

Stryger Larsen 24./ag, Quagliarella 48./11, Candreva 69.; Pereyra 15., Beto 44., Forestieri 84. Verona : Spezia 4:0 (3:0)

Simeone 4., Faraoni 15., Caprari 42., Bessa 71. R. K.: Bastoni 81./Spezia. AS Roma : Empoli 2:0 (1:0)

Pellegrini 42., Mkhitaryan 48.

Petar Stojanović je igral celo tekmo in v 91. minuti prejel rumeni karton, Leo Štulac, (oba Empoli) pa je v igro vstopil v 70. minuti. Fiorentina : Napoli 1:2 (1:1)

Martinez Quarta 28.; Lozano 39., Rrahmani 50.

Insigne (Napoli) je v 39. minuti zapravil enajstmetrovko. 20.45 Atalanta (Josip Iličić) - AC Milan