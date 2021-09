Rimski derbi Laziu, Slovenca podala za Empolijevo zmago

V uvodni nedeljski tekmi 6. kroga italijanskega prvenstva je Juventus s 3:2 premagal Sampdorio in prišel do druge zmage sezone. Petar Stojanović in Leo Štulac sta bila razpoložena ob zmagi Empolija nad Bologno (4:2). Oba sta vpisala po eno podajo. Derby della Capitale, prvi za Joseja Mourinha na klopi Rome ni razočaral, Portugalec pa je s svojimi varovanci igrišče zapustil sklonjenih glav, Lazio je slavil s 3:2.

Na današnji prvi tekmi je Juventus vpisal drugo zmago, s 3:2 je premagal Sampdorio, pri čemer so zadeli Paulo Dybala, ki je že po 20 minutah moral iz igre zaradi poškodbe, Leonardo Bonucci z bele pike in Manuel Locatelli. Za Genovčane pa sta bila uspešna Maya Yoshida in Antonio Candreva.

Stojanović in Štulac med podajalci

Empoliju sta k tretji zmagi pomagala tudi oba Slovenca. Petar Stojanović je igral celo tekmo in podal pri zadetku za vodstvo z 2:1, ki ga je v 32. minuti dosegel Andrea Pinamonti. Leo Štulac, ki je zadel v prejšnjem krogu, pa je tokrat podal za zadnji zadetek, v 90. minuti se je pod njega podpisal Samuele Ricci.

Salernitana je v prejšnjem krogu prišla do svoje prve sezonske točke, tokrat pa je petič ostala praznih rok, potem ko je bil zadnjo usoden zadetek Domenica Berardija v 54. minuti. Vid Belec je pri poražencih znova branil celo tekmo.

Trenerski dvoboj na rimskem derbiju je pripadel Mauriziu Sarriju. Foto: Guliverimage

Grenak debi Mourinha na rimskem derbiju

Veliki rimski derbi je več veselja prinesel nogometašem Lazia, ki so slavili s 3:2. Jose Mourinho je torej debi na omenjenem srečanju sklenil s porazom, sinjemodri pa so se z zmago priključili moštvom pod vrhom lestvice. ZA domače so zadetke prispevali Sergej Milinković-Savić, Pedro in Felipe Anderson, pri sinovih volkulje pa sta bila natančna Roger Ibanez in Jordan Veretout.

Zvečer bo stoodstotni Napoli niz zmag želel nadaljevati proti Cagliariju.

Krog bosta v ponedeljek sklenila Venezia, pri kateri na igrišču pričakujemo tudi Domna Črnigoja, in pa Torino.

Milan do novih treh točk

Mladi napadalec Milana Daniel Maldini je pri 19 letih v svojem 11. nastopu v serie A dočakal prvi zadetek. Foto: Reuters V uvodnem dejanju 6. kroga je AC Milan v soboto z 2:1 v gosteh odpravil Spezio (2:1) in nadaljeval imeniten izkupiček v tej sezoni. Strelski prvenec za Milan je dočakal 19-letni Daniel Maldini. V 48. minuti se je vpisal med strelce in povedel rdeče-črne v vodstvo z 1:0, s tem pa nadaljeval družinsko tradicijo, saj sta v dresu AC Milan blestela tudi njegov oče Paolo Maldini in dedek Cesare Maldini. Njegov oče se je nazadnje v serie A vpisal med strelce pred dobrimi 13 leti, dedek Cesare pa pred 60 leti!

Inter zapravil 11-m za 3:2, nato je dala gol Atalanta, a ...

Sobotni derbi med prvakom Interjem in Atalanto je postregel s poslastico. Na koncu sta se soseda iz Lombardije razšla z neodločenim rezultatom (2:2). Branilci naslova so v 86. minuti zapravili najstrožjo kazen, Federico Dimarco je nastreljal okvir vrat, dve minuti pozneje pa je Roberto Piccoli ukanil obrambno vrsto Interja in premagal Samirja Handanovića.

Veselje nogometašev Atalante po zadetku Roberta Piccolija za 3:2, ki pa je bil kmalu razveljavljen. Foto: Reuters

Nogometaši kluba iz Bergama, pri katerem je Josip Iličić vstopil v igro v 62. minuti, so si skočili v objem, a je bil zadetek nato zaradi tega, ker je bila žoga v akciji pred zadetkom že izven igralnega polja, razveljavljen. Tako je pokazal VAR in s tem rešil Inter domačega poraza. Ostalo je pri 2:2.

Italijansko prvenstvo, 6. krog: Sobota, 25. september:

Spezia : AC Milan 1:2 (0:0)

Verde 48.; Maldini 13., Diaz 86.



Inter : Atalanta 2:2 (1:2)

Martinez 5., Džeko 71.; Malinovski 31., Toloi 38.

Samir Handanović (Inter) je branil vso tekmo, Josip Iličić (Atalanta) je vstopil v igro v 62. minuti.



Genoa : Verona 3:3 (0:1)

Criscito 77./11-m, Destro 80., 85.; Simeone 8., Barak 49./11-m, Kalinić 90.+1 Nedelja, 26. september:

Juventus : Sampdoria 3:2 (2:1)

Dybala 10., Bonucci 43./11m, Locatelli 57.; Yoshida 44., Candreva 83.



Empoli : Bologna 4:2 (2:1)

Bonifazi 1./ag, Pinamonti 32., Bajrami 53./11m, Ricci 90.; Barrow 11., Arnautović 77.

Arnautović (Bologna) je v 20. minuti zapravil 11m.

Petar Stojanović (Empoli) je igral vso tekmo in podal za drugi gol, Leo Štulac (Empoli) je igral od 71. minute in podal pri četrtem golu. Sassuolo : Salernitana 1:0 (0:0)

Berardi 54.

Vid Belec (Salernitana) je branil vso tekmo. Udinese : Fiorentina 0:1 (0:1)

Vlahović 16./11m. 18.00 Lazio - AS Roma

20.45 Napoli - Cagliari Ponedeljek, 27. september:

20.45 Venezia (Domen Črnigoj) - Torino