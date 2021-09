Štulac dočakal svoj strelski prvenec, Juventus pa težko pričakovano zmago

Nogometaši Empolija so v 5. krogu italijanskega prvenstva prišli do svoje druge zmage, potem ko so slavili na gostovanju pri Cagliariju z 2:0. Med strelce se je vpisal tudi Leo Štulac, ki je zadel v 69. minuti. Venezia je na gostovanju pri Milanu izgubila z 0:2, Juventus pa je končno dočakal zmago. S 3:2 je ugnal ekipo Spezie.

Milan, ki se je zdaj na vrhu lestvice točkovno izenačil z Interjem, je gostil Venezio Domna Črnigoja, ta je v igro vstopil v 53. minuti, in jo premagal po zaslugi zadetkov Brahima Diaza v 68. in Thea Hernandeza v 83. minuti.

Empoli pa je zmagal v Cagliariju. Federico Di Francesco je Empoli popeljal v vodstvo v 29. minuti, Leo Štulac, ki je v igro vstopil v 64. minuti, je v 69. minuti podvojil prednost Empolija, ko je z lepim, močnim strelom izven kazenskega prostora (s tako imenovano sassato) v mrežo pospravil odbito žogo. Petar Stojanović je za zmagovalce igral do 64. minute.

Nikola Kalinić je za Verono zabil dva gola, a ni bilo dovolj za zmago. Foto: Guliverimage

Že pred tem so nogometaši Salernitane, pri kateri je Vid Belec branil celo tekmo, gostili Verono in igrali 2:2. Salernitana, ki je bila do tega kroga brez točke na zadnjem mestu, je že po slabe pol ure prišla na rob novega poraza, potem ko je njeno mrežo dvakrat zatresel Nikola Kalinić. Belec je bil obakrat bolj ali manj brez moči.

V igro pa se je vrnila ob koncu prvega polčasa, ko je zaostanek zmanjšal Cedric Gondo. V 76. minuti pa je domače razveselil še Mamadou Coulibaly, ki je poskrbel za izenačenje in prvo točko v sezoni.

Na gostovanju pri Spezii pa je Juventus, ki je zelo slabo začel sezono in na prvih štirih tekmah zbral vsega dve točki, povedel v 27. minuti prek Moiseja Keana, že pet minut pozneje pa so domači izenačili z golom Emmanuela Quartsina Gyasija.

Juventus je v gosteh s 3:2 premagal Spezio. Foto: Guliverimage

Janis Antiste je domačo ekipo v 49. minuti popeljal do vodstva, toda torinska ekipa je prevladovala, pritiskala in v 66. minuti izenačila z golom nepopustljivega Federica Chiese. V 72. minuti pa je Matthijs de Ligt staro damo popeljal do novega vodstva in prve zmage v sezoni.

Samir Handanović je z Interjem vknjižil četrto zmago. Foto: Guliverimage

Fiorentina je v torek gostila Inter s Samirjem Handanovićem in bila boljši tekmec v prvem polčasu, povedla pa je v 23. minuti z golom Riccarda Sottila. V uvodnih minutah drugega polčasa so gosti poskrbeli za preobrat, v 52. minuti je zadel Matteo Darmian, v 55. pa Edin Džeko. Fiorentina se je v še večjih težavah znašla v 78. minuti, ko je drugi rumeni karton dobil Nicolas Gonzalez in moral iz igre. Številčno premoč je unovčil Ivan Perišić z golom za 3:1 v 87. minuti.

Iličić je igral od 62. minute. Foto: Guliverimage

Atalanta Josipa Iličića je dobila prvi polčas, potem ko sta zadela Robin Gosens v tretji in Davide Zappacosta v 37. minuti, tik pred koncem polčasa pa je Domenico Berardi goste obdržal v igri. Iličić je priložnost za igro pri Atalanti dobil v 63. minuti, devet minut pozneje pa sprožil nevaren, a malenkost previsok strel, tako da je do konca ostalo pri 2:1.

Italijansko prvenstvo, 5. krog: Torek, 21. september:

Bologna : Genoa 2:2 (0:0)

Hickey 49., Arnautović 85./11m; Destro 55., Criscito 89./11m. R. K.: Mihajlović 90.+1/Bologna. Atalanta : Sassuolo 2:1 (2:1)

Gosens 3., Zappacosta 37.; Berardi 44.

Josip Iličić (Atalanta) je igral od 63. minute. Fiorentina : Inter 1:3 (1:0)

Sottil 23.; Darmian 52., Džeko 55., Perišić 87. R. K.: Gonzalez 78./Fiorentina.

Samir Handanović (Inter) je branil celo tekmo. Sreda, 22. september:

Salernitana : Verona 2:2 (1:2)

Gondo 45+2., Couibaly 76.; Kalinić 7., 29.

Vid Belec (Salernitano) je branil celo tekmo.



Spezia : Juventus 2:3 (1:1)

Gyasi 33., Antiste 49.; Kean 28., Chiesa 66., de Ligt 72.



Cagliari : Empoli 0:2 (0:1)

Di Francesco 29, Štulac 69.

Leo Štulac je igral od 64. minute in za Empoli zadel svoj prvi gol v Serie A.

Petar Stojanović je igral do 64. minute za Empoli.



AC Milan : Venezia 2:0 (0:0)

Diaz 68., Hernandez 82. Četrtek, 23. september: 18.30 Sampdoria – Napoli

18.30 Torino – Lazio

20.45 AS Roma – Udinese