Slabe novice za Argentinca. Bo končal kariero?

Vodstvo španskega nogometnega velikana Barcelone je v začetku novembra napovedalo, da bo njihov član Sergio Agüero zaradi težav s srcem in zahtevanih pregledov z zelenic odstoten vsaj tri mesece. Zdaj pa iz Španije prihajajo informacije, da so Argentinčeve zdravstvene težave resnejše, kot so sprva predvidevali, in da bi bil zaradi njih lahko primoran končati kariero.

Sergio Agüero je oktobrski dvoboj Barcelone in Alavesa na stadionu Camp Nou končal v 41. minuti. Legel je na tla, se držal za prsi in tarnal nad oteženim dihanjem. Argentinca so prepeljali v bolnišnico, nekateri španski mediji so pisali o tem, da ima težave s precej visokim srčnim utripom.

Dva dni pozneje so pri Barceloni zapisali, da bo moral 33-letnik za kar nekaj časa opustiti igranje nogometa, saj ga v prihodnjih mesecih čaka več pregledov in zdravljenje pod nadzorom dr. Josepa Brugade. Slaba dva tedna po napovedi, da bo 33-letnik odsoten vsaj tri mesece, pa katalonski radio Catalunya Ràdi poroča, da je Agüero morda že odigral zadnjo tekmo kariere.

Argentinec je v zadnjih dneh prejel številna opozorila o tem, da bi imelo lahko nadaljevanje profesionalne kariere slabe posledice. Foto: Guliverimage

Vztrajanje v profesionalnem športu bi bilo zanj lahko neugodno

Kot vsebino petkove oddaje El Matí povzema španski As, je Aguerova kardiološka slika precej bolj zapletena, kot so sprva predvidevali. Rezultati pregledov, ki jih je prestal v zadnjih dneh, naj ne bi bili spodbudni. Opravljena patologija nakazuje, da bi bilo vztrajanje v profesionalnem športu zanj lahko neugodno.

Norvežankina aritmija benigna, Argentinčeva resnejša

Agüerov položaj so primerjali s tistim norveške nogometašice Caroline Graham Hansen, ki je zaradi povišanega utripa in bolečin v prsih prestala več kardioloških preiskav in se bo lahko postopoma vrnila v tekmovalni ritem. A raziskave so pokazale, da je Norvežankina aritmija benigna, Argentinčeva pa bi lahko bila zelo nevarna.