Konec je, Barcelona ima novega trenerja!

Navijači Barcelone si že dolgo želijo videti Xavija Hernandeza na vročem stolčku, na katerem je v tej sezoni najprej sedel Ronald Koeman, nato pa je praznino le za kratek čas zapolnil Sergi Barjuan. Njegov prihod se napoveduje že dolgo, a kluba nista dosegla dogovora. Katarci so za odhod nekdanjega zvezdnika španskega in svetovnega nogometa zahtevali odškodnino v višini pet milijonov evrov, kar je za finančno obubožano Barcelono predstavljalo resno oviro.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X