Senzacija na Hrvaškem: Bišćan zapušča Rijeko, prihaja Rožman?

Igorju Bišćanu se nasmiha položaj novega selektorja mlade hrvaške izbrane vrste do 21 let. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Na Hrvaškem bi se lahko v kratkem zgodila odmevna trenerska menjava. Igor Bišćan je v prejšnji sezoni popeljal Rijeko do pokalnega naslova, v tej pa navijači niso najbolj zadovoljni z rezultati v prvenstvu.

Navijaška skupina Armada s strategom iz Zagreba, ki je pred leti nosil dres Dinama in se na eni izmed tekem proti Rijeki prostaško vedel do reških privržencev (leta pozneje pa tudi opravičil), še vedno ni zgladila vseh sporov. Še vedno bolj kot ne bojkotira najpomembnejše domače tekme, to pa bi bil lahko eden od razlogov, da se je Bišćan odločil za odhod.

Bišćan od trenerja do selektorja?

Bo Rijeka v kratkem dobila novega trenerja? Foto: Grega Valančič/Sportida Po poročanju reškega dnevnika Novi list se je pred današnjo tekmo hrvaškega prvenstva, gostovanjem v Pulju (Rijeka je zmagala s 3:0), o tem že pogovoril z igralci in jim sporočil, da bo zapustil klub. Ponuja se mu namreč mesto selektorja hrvaške mlade reprezentance, ki ga je še pred kratkim zasedal Nenad Gračan, legenda reškega, nekdaj pa tudi jugoslovanskega nogometa. Če bo Bišćan resnično zapustil klub, se bo moralo vodstvo reškega kluba hitro odzvati in najti primerno zamenjavo.

Rijeka na lestvici gleda v hrbet tako vodilnemu splitskemu Hajduku kot tudi branilcu naslova Dinamu, kar ni prijetna novica za reške ljubitelje nogometa, saj se po tej sezoni v kvalifikacije za ligo prvakov iz hrvaškega prvenstva ne bo podal le prvak, ampak kar dve najboljši ekipi. To je za vse udeležence prve hrvaške lige še večji motiv za doseganje uspešnih predstav.

Kek je želel Rožmana za svetovalca

Matjaž Kek je v rekordno dolgem obdobju, ko je vodil Rijeko, poskrbel za številne podvige in lovorike. Foto: Grega Valančič/Sportida Med kandidati za novega trenerja pa ni le Gračan, ampak tudi znano slovensko ime. Ko je reški klub vodil Matjaž Kek, je bil nogometni ponos iz Kvarnerja deležen posebnega zanimanja številnih Slovencev. Takrat so dres Rijeke nosili tudi številni slovenski legionarji, v obdobju, ko je bil trener Bišćan, pa na Rujevici niso igrali Slovenci. Bi se to lahko spremenilo, če bi postal nov trener reškega kluba Simon Rožman?

Mladi strateg iz Štora, ki je v prvi slovenski ligi navduševal na trenerskih stolčkih Celja in Domžal, išče novega delodajalca. Zanj so se zanimali na Poljskem, če sklepamo po poročanju Novega lista, pa je v resnih načrtih Rijeke. Zelo resnih. Celo tako resnih, da je vodstvo Rijeke z njim prejšnji teden opravilo že prve pogovore.

Simon Rožman je v Prvi ligi Telekom Slovenije vodil Celje in Domžale, s katerimi je osvojil slovenski pokal. Foto: Vid Ponikvar

"Ne vem, ali veste, a Simona Rožmana smo pri Rijeki želeli za svetovalca. Ni se treba bati za slovensko stroko, samo dati ji je treba priložnost in pri tem vztrajati. Ni nogometna floskula, a znano je, da včasih veliko lažje trpiš na klopi kakšnega tujca kot pa domačega trenerja. Na Reki sem imel to srečo, da so me dolgo trpeli," nam je lani v sobotnem intervjuju zaupal Kek, dolgoletni ljubljenec navijačev Rijeke, ki si je na Reki s številnimi dosežki in rekordi izklesal status klubske ikone.

Mariborčan je torej pred leti že navijal za možnost, da bi pripeljal Rožmana na Rujevico. Bo zdaj mladi slovenski trener, ki je v Domžalah po skromnem rezultatskem nizu v tej sezoni ostal brez službe, šel po stopinjah aktualnega selektorja?