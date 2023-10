Se zaradi hude napake na Otoku obeta pomembna novost?

Kot je potrdil generalni direktor angleške nogometne zveze Mark Bullingham, tudi direktor Mednarodnega odbora za nogometna pravila (Ifab), se mnenja krešejo. Skeptični so predvsem sodniki.

Po mnenju Bullinghama so bile preizkusne tekme Fife, kot je bila zadnja na svetovnem prvenstvu za ženske, ko so na podlagi video dokazov prek stadionskih mikrofonov pojasnjevali odločitve v angleškem jeziku, "korak v pravo smer".

