Sodnika, ki sta oškodovala Liverpool, odstranjena s seznama

Sodnika v sobi za Var, ki sta na tekmi angleškega prvenstva v 7. krogu med Tottenhamom in Liverpoolom storila veliko napako, ta konec tedna v 8. krogu ne bosta sodelovala pri odločitvah, povezanih z videosodniki in drugimi sodniškimi opravili, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na tekmi 7. kroga sta Darren England in Dan Cook v sobi za Var v 34. minuti nepravilno ocenila oziroma spregledala položaj ob razveljaljenem zadetku Luisa Diaza, s katerim bi Liverpool povedel z 1:0. Tekma se je na koncu končala z zmago Tottenhama 2:1.

Po ogledu posnetkov je bilo jasno, da je bil Diaz v trenutku podaje v dovoljenem položaju, a Var ni posredoval. Združenje poklicnih sodnikov (PGMOL) se je v nedeljo za "veliko človeško napako" tudi opravičilo.

Still no official lines drawn...



VAR made an error here I reckon.

PGMOL je sprva oba sodnika odstranil že s seznama za nedeljsko tekmo med Nottingham Forestom in Brentfordom (1:1) ter ponedeljkov obračun med Fulhamom in Chelseajem (0:2). Danes pa so v izjavi za javnost zapisali, da ne bosta sodelovala niti ta konec tedna v 8. krogu angleškega prvenstva.

Liverpool je po pisanju dpa zahteval objavo tonskega posnetka pogovora obeh sodnikov v sobi za Var v času incidenta, obenem pa so dejali, da bodo preverili še "vse ostale razpoložljive možnosti pri razreševanju težav".