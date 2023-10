Še naprej brez ruskih ekip v Uefinih tekmovanjih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska nogometna zveza Uefa se je odpovedala načrtu o reintegraciji ruskih ekip do 17 let v mednarodna tekmovanja, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Izvršni odbor Uefe je konec septembra Uefino administracijo pozval k preučitvi tehničnih rešitev za ponovno vključitev ruskih reprezentanc do 17 let v kvalifikacije za zaključna turnirja, ki bosta na Cipru in na Švedskem prihodnje leto.

Številne nogometne zveze, vključno z angleško, se z načrtom o reintegraciji ruskih ekip niso strinjale in so poudarile, da se njihove reprezentance z ruskimi ne bodo merile v nobenem primeru.

Uradno bi morali reintegracijo potrditi na današnjem zasedanju izvršnega odbora, a je Uefin predstavnik za stike z javnostmi dejal, da so načrte o ponovni vključitvi ruskih reprezentanc umaknili, saj da niso našli ustreznih tehničnih rešitev.

Svet Mednarodne nogometne zveze je prejšnji teden prav tako odobril vrnitev ruskih ekip v njena tekmovanja, a je ta odločitev zdaj nepomembna, saj na svetovna tekmovanja vodijo evropske kvalifikacije, v teh pa Rusov še ne bo.

Tako Fifa kot Uefa sta prepovedali nastope ruskih ekip februarja lani, le nekaj dni po začetku ruske invazije na Ukrajino.

