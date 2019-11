Sarri je spet zamenjal Ronalda in v Italiji sprožil mini potres

Trener Juventusa Maurizio Sarri je na nedeljskem derbiju italijanskega nogometa proti Milanu še drugo tekmo v nizu Cristiana Ronalda predčasno povlekel z igrišča. Portugalec je jezno odkorakal z zelenice, kmalu zapustil tudi štadion in poskrbel, da so ga danes polne naslovnice italijanskih športnih medijev.

"Zadovoljni Sarri … in jezni Ronaldo," piše na današnji naslovnici najbolj znamenitega italijanskega športnega časopisa La Gazzetta dello Sport. "Besni Ronaldo," so zapisali pri Corriere dello Sport. "Odločila je menjava Ronalda," pa so bili nekoliko manj udarni pri Tuttosportu in se osredotočili na rezultatski vidik zmage Juventusa nad Milanom z 1:0, za katero je, uganili ste, poskrbel prav nogometaš, ki je zamenjal Cristiana Ronalda, Argentinec Paulo Dybala.

Takole je Cristiano Ronaldo z igrišča jezno odkorakal naravnost v garderobo:

Ronaldo je tako še drugič v tej sezoni in drugič v nekaj dneh z igrišča moral predčasno, česar seveda ni vajen. V sredo je z igrišča pri izidu 1:1 proti moskovski Lokomotivi odšel v 82. minuti, za zmago pa je malo za tem prav tako zadel nogometaš, ki je na igrišče prišel namesto njega, Brazilec Douglas Costa. Že takrat Ronaldo nad tem, da ga je trener Juventusa zamenjal, ni bil navdušen.

Zdaj je moral pri izidu z 0:0 z igrišča že po vsega 55 minutah, tega pa pričakovano ni sprejel najbolje. Z igrišča je odbrzel naravnost v garderobe, štadion pa bojda jezno zapustil, še preden je bilo derbija, po katerem so se Torinčani vrnili na vrh prvenstvene razpredelnice, konec.

Maurizio Sarri: Normalno je, da je bil jezen

Takole je jezno odkorakal mimo Maurizia Sarrija. Foto: Reuters "Ima težave s kolenom, zato ni bil pravi. To je edini razlog, da sem ga zamenjal. Moramo mu biti hvaležni, ker se za ekipo žrtvuje, čeprav ima težave. To, da je nogometaš jezen, ko odide z igrišča, je pa tako ali tako normalno," je požar po tekmi gasil trener Maurizio Sarri, ki je bolj kot o tekmi moral govoriti o menjavi Ronalda. Nič presenetljivega, tako pač je, ko mora z igrišča petkratni dobitnik zlate žoge, ki je med najresnejšimi kandidati za najbolj prestižno individualno nogometno nagrado tudi letos.

Ronaldo je bil zamenjan šele četrtič, odkar je lani v mega prestopu iz Real Madrida prišel v Juventus, a že drugič v tej sezoni, kar ob tem, da letos ni več tako prepričljiv, kot smo od njega vajeni, seveda poraja vprašanja.

Pa četudi je v tej sezoni tako učinkovit, kot bi si želel marsikateri nogometaš. Šest golov v 14 nastopih seveda ni malo, a ko si CR7, seveda ni dovolj, zato se navijači že sprašujejo, ali je Portugalcu, ki bo februarja prihodnje leto dopolnil 35 let, odklenkalo.

Mislite, da je Cristianu Ronaldu odklenkalo? Da 54,94% +

Ne 45,06% +

Tekme Cristiana Ronalda pri Juventusu, na katerih je bil zamenjan:

15. februar 2018 (24. krog italijanskega prvenstva):

Juventus : Frosinone 3:0

Z igrišča je odšel v 64. minuti, pri izidu 3:0. Pred tem je prispeval gol in asistenco.



1. december 2018 (14. krog italijanskega prvenstva):

Fiorentina : Juventus 0:3

Z igrišča je odšel v 80. minuti, ko je bil izid 0:3. Pred tem je zabil en gol.



6. november 2019 (4. krog lige prvakov):

Lokomotiva Moskva : Juventus 1:2

Z igrišča je odšel v 82. minuti, ko je bil izid 1:1.



10. november 2019 (12. krog italijanskega prvenstva):

Juventus : Milan 1:0

Z igrišča je odšel v 55. minuti, ko je bil izid 0:0.

Hude kritike iz ust legendarnega trenerja

Pa ne samo navijači, tudi nekateri ljudje iz stroke. Eden med njimi, ki ga v vrhunskem nogometu sicer ni že dolgo časa, a imajo njegove besede v Italiji še vedno veliko težo, do Ronalda ni bil prizanesljiv. "Trenutno ne igra dobro, zato je prav, da je bil zamenjan. To, da se po zamenjavi ni usedel na klop in je Sarriju namenil nekaj pikrih besed, o njem ne pove nič dobrega. Treba je biti profesionalec, tudi ko ti ne gre. Treba je pokazati pravi odnos. Resnica je, da Ronaldo že tri leta ni preigral nikogar," je bil zelo kritičen danes 73-letni Fabio Capello, ki je bil v preteklosti trener Milana, Real Madrida in tudi Juventusa.

Fabio Capello do petkratnega najboljšega nogometaša leta na svetu ni bil niti najmanj prizanesljiv. Foto: Reuters

V prejšnji sezoni je bil paradni konj Juventusa

Ronaldo je v prejšnji sezoni v 43 nastopih v vseh tekmovanjih za Juventus zabil 28 golov, pristavil pa še 10 asistenc in bil najbolj zaslužen za dve njegovi lovoriki. Tisti prvenstveni, ki pa za Torinčane ni nič novega, saj so jo osvojili osmič v nizu, saj je bil z 21 goli in 8 asistencami v 31 nastopih izbran za najboljšega nogometaša v prvi italijanski ligi, Juventusu pa je z golom prinesel tudi zmago nad Milanom z 1:0 v superpokalu.



Nepozabna je bila tudi njegova predstava proti Atleticu Madridu Jana Oblaka v osmini finala lige prvakov. Juventus je v Madridu izgubil z 0:2, potem pa ob hat-tricku Ronalda na povratni tekmi zmagal s 3:0 in napredoval med najboljših osem. Tam ga je ustavil Ajax s skupnim izidom 3:2, prav Ronaldo pa je bil tisti, ki je zabil oba gola za Torinčane.

Lani je navdušil s sijajno predstavo proti Atleticu, ko je Janu Oblaku v Torinu zabil tri gole. Foto: Reuters

Njegova učinkovitost pričakovano pada

Ronaldova učinkovitost je letos nekoliko slabša in malce pada, a je še vedno sijajna. Ni pa seveda na ravni tiste, ki jo je kazal v devetih letih, ko je bil član Real Madrida. V 438 nastopih je za Madridčane zabil 450 golov in postal daleč najboljši strelec v zgodovini kluba.



Pri Manchester Unitedu je v 292 nastopih zbral 118 golov v šestih letih, kolikor je bil njegov član, za lizbonski Sporting, pri katerem je začel bleščečo nogometno pot, pa je v 30 nastopih zbral 5 golov.

Klubska statistika Cristiana Ronalda: