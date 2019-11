Dybala zamenjal jeznega Ronalda in popeljal Juventus nazaj na vrh

Na zadnji nedeljski tekmi 12. kroga italijanskega prvenstva je Juventus z zadetkom Paula Dybale v 77. minuti premagal Milan in na prvem mestu zamenjal Inter Samirja Handanovića. Jasmin Kurtić (igral je vso tekmo) je s Spalom v nedeljo remiziral v Vidmu (0:0), Kurtićevi so imeli v zadnjih sekundah tekme 11-metrovko, a je Andrea Petagna ni pretvoril v zadetek. Žan Majer (igral do 70. minute) je z Leccejem z 2:4 izgubil pri Laziu, za katerega je najboljši strelec serie A Ciro Immobile dosegel 14. zadetek sezone. Atalanta je brez Josipa Iličića (odslužiti je moral rdeči karton) do točke prišla pri Sampdorii (0:0), Cagliari pa je brez poškodovanega Valterja Birse s 5:2 odpravil Fiorentino.