Saj ni res, pa je. Bizarno, zakaj bo Club Brugge danes oslabljen.

Club Brugge, ki ima po prvotnih treh tekmah v ligi prvakov štiri točke in je presenetljivo v igri za napredovanje v skupini F, bo danes zvečer gostoval pri Borussii, a v Dortmundu ne bo mogel računati na enega svojih glavnih zvezdnikov. Naravnost bizaren pa je razlog, zakaj nigerijskega napadalca Emmanuela Dennisa ne bo.

Emmanuel Dennis se je s pomembne tekme v Dortmundu "izključil" kar sam. Razlog, zakaj ga ne bo, pa je precej nevsakdanji. Foto: Guliverimage

Ne, ker bi bil kaznovan in ne, ker bi bil poškodovan, Emmanuela Dennisa na večerni tekmi 3. kroga lige prvakov med Borussio Dortmund in Club Bruggom ne bo, ker je včeraj pred potjo v Nemčijo samovoljno odkorakal s klubskega avtobusa. Razlog? Užaljen je bil, ker je nekdo na avtobusu zasedel sedež, ki naj bi bil rezerviran zanj in se ni želel umakniti z njega.

To zgodbo so danes, na dan tekme v javnost spravili belgijski mediji, ki se sklicujejo na zanesljive vire znotraj kluba. Pri Club Bruggu je sicer niso potrdili, a je komentar trenerja belgijskih prvakov dovolj zgovoren. "Pripravljen je za igro, a ga ni v ekipi. Rekel bom samo, da se ni držal klubski pravil," je izostanek 23-letnega nigerijskega napadalca komentiral Philippe Clement.

Lani je pokvaril večer Realu v Madridu

Dennis, njegova tržna vrednost, ki po oceni Transfermarkta znaša 16 milijonov evrov, je tržno drugi najdražji član Club Brugga, ki ima v konkurenci z Borussio, Zenitom in rimskim Laziom po treh tekmah v skupini F lige prvakov štiri točke. Dennis je igral na vseh treh tekmah od prve minute, pri zmagi nad Zenitom v prvem krogu z 2:1 pa se je tudi vpisal med strelce.

Takole je lani proslavil enega izmed dveh zadetkov, ki ju je dosegel na Santiagu Bernabeu v Madridu. Foto: Guliverimage

Nigerijski reprezentant je v Club Brugge iz ukrajinske Zorje Lugansk prišel poleti 2017 za 1,3 milijona evrov. Od takrat je za tega velikana belgijskega nogometa odigral 113 tekem in dosegel 29 golov.

V ligi prvakov je s Club Bruggom do zdaj odigral že 12 tekem in se trikrat vpisal med strelce. Najbolj je nase opozoril lani, ko je v skupinskem delu lige prvakov pri presenetljivem remiju proti Real Madridu z 2:2 na kultnem Santiagu Bernabeu zabil oba gola za Belgijce.