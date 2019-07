Safet Hadžić bo iz srca navijal za Maribor, Darko Milanič pa …

Ob ponedeljkovem druženju z mediji pred začetkom nove sezone Prve lige Telekom Slovenije na Brdu pri Kranju so štirje od desetih trenerjev prvoligašev govorili malce več od preostalih. Trener Maribora, Olimpije, Domžal in Mure, ki jih že pred začetkom prvenstvene sezone čakajo evropski nastopi. Kaj so povedali o njih?

Maribor bo kot prvak evropsko sezono začel že v sredo, ko bo v 1. krogu kvalifikacij za ligo prvakov gostoval pri Valurju. V Reykjaviku, kjer ga čakajo precej drugačne razmere, kot jih je vajen doma. Vsaj 10, če ne celo 15 stopinj Celzija nižje temperature in tudi umetna trava, na kateri domače tekme igra islandski prvak.

"Valur je bolj kakovosten od islandskega prvaka, s katerim smo se merili pred dvema letoma. V to tekmo bo treba vložiti vsaj toliko energije, kot jo bodo vanjo vložili islandski prvaki. Jasno je, da smo kakovostnejši, a prostora za podcenjevanje ni in ga ne sme biti. Nasprotnika smo dobro analizirali, kot analiziramo vsakega," je o tekmecu, ki sta si ga prejšnji teden v živo ogledala njegov pomočnik Saša Gajser in športni direktor Zlatko Zahović, povedal Darko Milanič.

Darko Milanič je pred dvema letoma Maribor popeljal v ligo prvakov. Foto: Miloš Vujinović/Sportida "Ne smemo dopustiti, da bi se njihova samozavest, ki so jo kljub nekaj slabšim rezultatom kazali v zadnjem času, prenesla na igrišče. Gremo na Islandijo pripravljeni, nas pa tam ne čaka sprehod, ampak zelo zahtevna tekma," je še povedal trener Maribora o tekmecu, ki je v polnem tekmovalnem ritmu. Islandski prvoligaši so namreč odigrali že 12 prvenstvenih krogov, Valur pa sezone ni začel najbolje. Trenutno je šele na petem mestu, a je v zadnjem času kazal dobro formo. Vse zadnje tri prvenstvene tekme je namreč dobil. Zadnjo, na kateri je bil deležen mariborskega obiska, s 3:1.

Eden izmed novinarjev, ki so bili prisotni na Brdu pri Kranju, je trenerja Maribora vprašal tudi o tem, ali bo dan za tekmo Maribora, ko bo ob Domžalah in Muri na delu tudi Olimpija, pesti stiskal za Ljubljančane. S tem je seveda meril na Milaničeve besede, ki jih je ta izrekel avgusta lani pred evropsko tekmo Olimpije proti Spartaku iz Trnave. Takrat je najuspešnejši slovenski trener dejal, da ne, in s tem dvignil precej prahu.

"V resnici je zelo pomembno, da zmagujemo vsi in osvajamo točke. Da se popravi evropski koeficient in bomo morda nekoč evropsko sezono začeli pozneje, ne že v prvem krogu. V tej smeri bi se v prihodnosti moralo kaj zgoditi, da bomo vsi klubi prišli čim dlje," se je neposrednemu odgovoru na vprašanje izognil trener Maribora.

Začetek evropske sezone za slovenske klube:

Sreda:

Kvalifikacije za ligo prvakov. 1. krog (prva tekma):

22.00 Valur (Islandija) - Maribor



Četrtek:

Kvalifikacije za ligo Europa. 1. krog (prve tekme):

18.30 Balzan (Malta) - Domžale

19.00 Maccabi Hajfa (Izrael) – Mura

20.00 Olimpija – Rigas (Latvija)

Peklenski mesec za Olimpijo

Precej drugače je bilo, ko je na isto vprašanje odgovarjal trener Olimpije. "Absolutno bom navijal za Maribor in si želim, da pride čim dlje. Srečen bi bil, če bi se uvrstil v skupinski del lige prvakov. Še enkrat mu želim vso srečo. V tem primeru ne gledam na Maribor ali Olimpijo, ampak predvsem na ves slovenski nogomet. Vedno sem vesel, če so slovenski klubi v Evropi uspešni. Želim si, da bi Maribor prišel v ligo prvakov. Dobre rezultate v Evropi želim tudi Muri in Domžalam," je odgovoril Safet Hadžić in zagotovo pridobil še nekaj simpatij.

Safeta Hadžića zanima Olimpija, a pravi, da bo v Evropi z vsem srcem navijal tudi za Maribor. Foto: Grega Valančič/Sportida

Potem se je posvetil tudi Olimpiji, ki bo ta teden kot edina od slovenskih predstavnikov v Evropi igrala doma in v četrtek v Stožicah v 1. krogu kvalifikacij za ligo Europa gostila latvijski Rigas.

"Za slovenske klube, ki igrajo v Evropi, je težko. Igraš Evropo, potem pa te že tri dni pozneje čaka začetek prvenstvene sezone. Če malce podcenjuješ enega ali drugega, si hitro kaznovan. Čaka nas peklenski začetek sezone. Najprej tekma z Latvijci, o katerih nekateri pravijo, da so lahek nasprotnik, a bodo vse prej kot to. V zadnjih dveh tednih so se okrepili s šestimi nogometaši. Da so tekmo z nami vzeli zelo resno, potrjuje tudi dejstvo, da so že v Ljubljani in se tukaj pripravljajo na tekmo. So zelo ambiciozni. Potem nas tri dni pozneje čaka še mestni derbi v prvenstvu in pozneje spet Evropa, potem pa pridejo Domžale in v tretjem krogu še Maribor. Ni dvoma, pred nami je neugoden mesec," je povedal trener Olimpije.

Trener Mure ima ogromno evropskih izkušenj, igralci bolj malo

Ante Šimundža ima ogromno izkušenj z nastopanjem v Evropi, njegovi nogometaši pa veliko manj oziroma nič. Foto: Mario Horvat/Sportida V četrtek bo v kvalifikacijah za ligo Europa na delu tudi Mura, ki jo čaka gostovanje v Hajfi v Izraelu, kjer vladajo peklenske vročine, predvsem pa se peklenski nasprotnik za Prekmurce, ki so pred dobrim letom igrali še v slovenski drugi ligi, zdi tamkajšnji Maccabi. Sploh zaradi tega, ker so poleti ostali brez dveh pomembnih nogometašev, ki sta odšla drugam. Stebra obrambe Špira Peričića in najboljšega strelca Roka Sirka. Kot da to ne bi bilo dovolj, je Mura v zadnjem tednu ostala brez poškodovanih nosilcev igre Nina Koutra in Nika Lorbka, ki v Izraelu zagotovo ne bosta mogla igrati.

"Ne bo nam lahko, čaka nas zahtevna naloga. Škoda za poškodbi, prav tako bomo pogrešali tudi nogometaša, ki sta odšla, a zdaj je to lepa priložnost za nekatere druge, ki bodo dobili priložnost za igro. Naj dokažejo, da si zaslužijo dres Mure. Evropa je specifična zadeva, ki je Mura kot klub ni vajena. Sam evropske izkušnje že imam. Tako iz kvalifikacij kot tudi iz skupinskega dela. Na nove razmere se bo treba privaditi in verjamem, da nam bo uspelo. Nas pa v Izraelu čaka peklenska tekma," je povedal Ante Šimundža, ki je evropske izkušnje v majici Maribora nabiral kot trener in tudi kot igralec. V obeh vlogah je namreč nastopal v ligi prvakov. V sezoni 1999/2000 kot igralec in nazadnje ob drugi uvrstitvi Mariborčanov v sanjsko ligo v sezoni 2014/15, ko je bil trener. Ob tem je treba poudariti, da se je podpisal tudi pod podvig Maribora iz sezone pred tem, ko se je uvrstil v izločilne dele lige Europa.

Evropa bo začrtala domžalske smernice

Kaj pa o Evropi pravi trener četrtega slovenskega kluba, ki bo ta teden na delu zunaj slovenskih meja, trener Domžal, ki bodo v četrtek gostovale na Malti pri tamkajšnjem Balzanu?

Simon Rožman je z Domžalami v Evropi že opozoril nase. Kako bo letos? Foto: Vid Ponikvar

"Ekipo na Evropo pripravljamo že od januarja. V zadnjem času smo osredotočeni predvsem na prvo evropsko tekmo. Jasno je, da smo favoriti, a ničesar nočemo prepustiti naključju. Bo pa evropska sezona začrtala smernice za nadaljevanje sezone, tako kot je pri nas vedno. Od tega, kako bomo uspešni, bo odvisno marsikaj. Vemo, da šele po evropski sezoni naš kader postane tak, kot je potem vso sezono. Upam in želim si, da bi to obdobje čim bolje prebrodili in tekmecem v prvenstvu ne bomo dopustili, da se preveč oddaljijo," pred začetkom nove evropske sezone glavni cilj oriše Simon Rožman, ki je v prejšnji sezoni odigral štiri evropske tekme in nesrečno izpadel proti Ufi. Sezono poprej je domžalsko evropsko popotovanje trajalo kar osem tekem in se končalo šele v play-offu za ligo Europa in tekmah proti slovitemu Marseillu. Kako daleč bodo šli tokrat?