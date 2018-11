Mane in Kante podaljšala zvestobo Liverpoolu in Chelseaju

"Zelo, zelo sem vesel, da sem podaljšal svoj čas pri Liverpoolu. Veselim se novih izzivov, da bom pomagal ekipi in klubu doseči naše sanje in posebej lovorike. To je najboljša poteza v moji karieri," je ob podpisu nove pogodbe povedal Mane, strelec šestih golov na 11 tekmah premier lige v tej sezoni.

Another five years of Sadio Mane at Liverpool! 🤩🔴 pic.twitter.com/hxmUA4pcIJ — Kick Off (@KickOffMagazine) November 23, 2018

"To je za nas velika vzpodbuda in dokaz, kako so igralci navezani na klub in prihodnost. Ni kluba v Evropi, ki si ne bi želel Sadia. Je zelo pomemben igralec. Širi veselje, kar se vidi v njegovih predstavah in vplivu na igrišču," pa je dejal Klopp.

Kante ostaja pri Chelseaju do leta 2023

Francoski nogometni reprezentant N'Golo Kante je podaljšal pogodbo z angleškim prvoligašem Chelseajem do leta 2023. Sedemindvajsetletni defenzivni vezist je član modrih iz Londona od leta 2016, v tem času je postal eden najpomembnejših članov ekipe.

#FridayFeeling brought to you by @nglkante, who will be a Blue for five more years! 🙌#Kante2023 pic.twitter.com/evwr1rlKQ2 — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 23, 2018

"Vesel sem, da sem podaljšal pogodbo s Chelseajem. Za mano sta dve čudoviti leti in želim si jih še več. Odkar sem prišel, sem se izboljšal kot igralec, dobil sem nekaj nagrad, za katere sem mislil, da jih ne bom nikoli. Všeč mi je mesto, všeč mi je klub in veselim se prihodnosti," je ob podpisu povedal Kante.

Francoz, nekdanji član Leicester Cityja, je od leta 2016 za Chelsea odigral 81 tekem v premier ligi, dosegel je tri gole.

Preberite še: