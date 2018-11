Man City na derbiju pokazal, kdo je kralj Manchestra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 12. krogu angleškega prvenstva je vodilni Man City opravil tudi z mestnim tekmecem Manchester Unitedom (3:1) in ohranil dve točki prednosti pred Liverpoolom, ki je z 2:0 premagal Fulham.

Veliki mestni derbi so bolje začeli domači, ki so prek kapetana Davida Silve zadeli že v 12. minuti. V nadaljevanju smo gledali izenačeno tekmo, a gostje, ki ne morejo računati na poškodovanega Paula Pogbaja, si niso priigrali resnejše priložnosti. Do konca prvega dela je ostalo pri vodstvu sinjemodrih.

Ko je na začetku drugega polčasa zadel še Sergio Agüero in povišal na 2:0, je bil derbi odločen. United je sicer prek enajstmetrovke znižal na 1:2 - natančen je bil Anthony Martial -, v nadaljevanju derbija pa ni bil več nevaren. Končni rezultat 3:1 je postavil rezervist Ilkay Gündogan.

V nedeljo sta se malce opekla tudi Chelsea in Arsenal. Modri kljub remiju (0:0) z Evertonom ostajajo neporaženi, topničarji pa so le točko osvojil proti Wolvesom (1:1) in za vodilnim Cityjem zdaj zaostajajo že osem točk.

V soboto je Tottenham z 1:0 ugnal Crystal Palace. Srečanje je odločil mladi Argentinec Juan Foyth. Jona Gorenca Stankovića ni bilo v postavi Huddersfielda, ki je remiziral z West Hamom (1:1).