Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rudi Zavrl je prvi in edini častni predsednik Nogometne zveze Slovenije, ki letos praznuje 100-letnico obstoja.

Rudi Zavrl je prvi in edini častni predsednik Nogometne zveze Slovenije, ki letos praznuje 100-letnico obstoja. Foto: Vid Ponikvar

Častni predsednik Nogometne zveze Slovenije Rudi Zavrl po dolgih letih končuje dejavnosti v nogometu, a bo vedno povezan z njim. Nekdanji nogometaš, potem pa kar 20 let predsednik NZS, bo končal tudi delo delegata na evropskih tekmah, s katerim se je ukvarjal med predsednikovanjem na zvezi in tudi po letu 2009, ko je zapustil krovno organizacijo.

"Letos sem še zadnje leto delegat na nogometnih tekmah, potem pa je tudi s tem konec. Nogometa se nisem naveličal, spremljam ga, kolikor je mogoče. Sicer bolj po televiziji, v živo sem hodil na tekme Olimpije, a zdaj je mojih obiskov manj, saj televizija diktira večerne termine, ki mi ne dišijo. Nimam rad nasilja, rasizma, žaljenja, zato tudi evropsko zvezo prosim, če me ne pošilja na rizične tekme. Raje hodim na prvenstva mlajših kategorij," je za STA dejal Rudi Zavrl, ki je bil delegat na številnih klubskih in reprezentančnih poslasticah.

Od kaosa v Zagrebu do spektakla na Old Traffordu

Leta 2009 je po petih zaporednih predsedniških mandatih ocenil, da je napočil čas za slovo. Postal je častni predsednik. Foto: Vid Ponikvar "Moj vrhunec je bil zagotovo dvoboj med Manchester Unitedom in Realom, ko je Angleže vodil Alex Ferguson, Špance pa Jose Mourinho, bilo pa je še nekaj vrhunskih tekem. Pa tudi takšnih, ki se jih ne spominjam prav rad. Med drugim sem bil v Jugoslaviji delegat na tekmi Dinamo - Crvena zvezda, ko je na Maksimirju prišlo do navijaških izgredov. Kaj smo vse tam doživeli, zraven koga vse sem takrat bil. Nogomet mi je res veliko dal. To, kar sem vanj vlagal, mi je povrnil na najboljši možen način," je razkril Zavrl, ki ga bodo na nogomet spominjala le še srečanja s športnimi prijatelji. Kot sam pravi, teh ne manjka.

In o njih tudi rad govori: "Redno sem v stiku z nogometnimi prijatelji. Dobivamo se na kavici, redno sem na stadionu Ljubljane. Prav zdaj se pripravljam na rojstni dan legendarnega vratarja Antona Žabjeka, ki bo vstopil v osmo desetletje življenja. Njega sem res cenil in ga seveda še zdaj. Tako kot Braneta Oblaka, ki je tudi po mojem mnenju najboljši slovenski nogometaš. To je mogoče subjektivno mnenje, razumem druge, ki menijo drugače, ampak po mojem mnenju je Oblak v sedemdesetih letih igral nogomet, ki ga igrajo najboljši zdaj. Pogovarjal sem se s številnimi igralci Bayerna, vsi ga cenijo, Karl Heinz Rummenigge mi je povedal ogromno lepih stvari o časih, ko je bil Brane pri Bayernu," zelo spoštuje nekdanjega zvezdnika jugoslovanskega nogometa, pa tudi nekdanjega slovenskega selektorja Branka Oblaka.

Kot predsednik NZS je v Ljubljani gostil tudi takratnega predsednika Fife Seppa Blatterja. Foto: Vid Ponikvar

Kdo je Rudi Zavrl? Pet sezon se je dokazoval v dresu Svobode. Foto: Vid Ponikvar Rodil se je 9. novembra 1949. Nogometno kariero je začel pri NK Ljubljana, pri 17 letih se je preselil k Olimpiji, zaigral za mladinsko in mlado reprezentanco Jugoslavije, bil tudi član amaterske reprezentance Slovenije, nato pa je v karieri zaigral še za ljubljansko Svobodo in ajdovsko Primorje. Nogometno pot je končal leta 1976, se kot diplomirani pravnik posvetil drugim ciljem, z nogometno zvezo pa je začel sodelovati leta 1985. Sprva kot neprofesionalni generalni sekretar izvršnega odbora NZS, štiri leta pozneje pa je bil prvič izvoljen za predsednika krovne zveze. Sledili so še štirje mandati, leta 2009 pa se je poslovil od odgovornega položaja. Oče dveh otrok je bil izbran za prvega častnega predsednika NZS. V zadnjih desetletjih je sodeloval tako z Mednarodno nogometno zvezo (Fifa) kot tudi Evropsko nogometno zvezo (Uefa), bil član različnih komisij, leta 2016 je za življenjsko delo v športu prejel Bloudkovo priznanje, še vedno pa opravlja vlogo delegata.

Ponosen na sina Aleša

Leta 2010 je spremljal Slovenijo zadnjič na velikem tekmovanju kot posebni gost NZS. Foto: Vid Ponikvar O nogometu bo lahko še vedno kramljal tudi s sinom Alešem Zavrlom, ki je v službi na Evropski nogometni zvezi (Uefa), pred tem pa je bil kar nekaj časa tudi generalni sekretar NZS.

"Na sina sem zelo ponosen. Moram priznati, da nisem bil ravno najbolj zadovoljen, ko ga je generalni sekretar Dane Jošt vzel v službo. Pa ne zaradi tega, ker bi se bal obtožb zaradi nepotizma, enostavno sem si želel, da kariero naredi kje drugje. Priznam pa, da je v Sloveniji v zvezi z licenciranjem naredil veliko dobrega, z licenciranjem pa se ukvarja tudi na Uefi," je sina pohvalil Zavrl, ki dela predsednika NZS ni opravljal profesionalno, kot pravnik je namreč vodil Geodetski zavod Slovenije, a je že nekaj časa v pokoju.

Aleš Zavrl (desno) je kot dolgoletni generalni sekretar NZS tesno sodeloval z Aleksandrom Čeferinom, enim izmed štirih predsednikov NZS v obdobju državne samostojnosti (Rudi Zavrl, Ivan Simič, Aleksander Čeferin in Radenko Mijatović). Foto: Vid Ponikvar

"Tudi na to delo imam lepe spomine. Praktično sem opravljal dve službi na dan, veliko nogometnega dela sem opravil tudi na zavodu. Tam smo se večkrat dobili, tam smo sprejeli tudi kakšno pomembno odločitev. Tudi profesionalno službo sem imel rad, a če bi moral izbirati, katera mi je bila ljubša, bi izbral nogomet. Nogomet je bil in bo moje življenje," je v pogovoru za STA povedal Zavrl, ki je novembra lani praznoval 70. rojstni dan.