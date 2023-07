Rose podaljšal, Mahrez res v Savdsko Arabijo

Nemški trener Marco Rose je z bundesligaškim klubom Leipzigom, za katerega vrsto let igra Kevin Kampl, poleti pa se mu je pridružil tudi Benjamin Šeško, podaljšal pogodbo do 2025. V tam članku zbiramo še ostale petkove novice z nogometne tržnice.

Rose ostaja trener Leipziga

V RB Leipzig so potrdili, da je 46-letni Marco Rose podpisal enoletno podaljšanje sodelovanja. Prvotna pogodba Rosa, sicer rojenega v Leipzigu, je veljala do leta 2024. "Ko sem videl na tisoče srečnih obrazov po osvojenem pokalu, me je to navdalo s ponosom. Leipzig je moje mesto in vzhod Nemčije je moj dom," je dejal Rose za klubsko spletno stran.

Prva uradna tekma Leipziga bo nemški superpokal 12. avgusta proti prvaku bundeslige Bayernu Münchnu. Njihova prva ligaška tekma je teden dni kasneje pri Bayer Leverkusnu.

Mahrez v Savdsko Arabijo

Riyad Mahrez Foto: Reuters Potem ko so novico, da bo Alžirec Rijad Mahrez, 32-letni zvezdnik Manchester Cityja, zmagovalca lige prvakov, kariero nadaljeval v Al Ahliju, pred tednom dni sprva razkrili savdski mediji, jo je zdaj potrdil še angleški prvak. Pred Mahrezom je Al Ahli v klub zvabil napadalca Liverpoola Roberta Firmina in vratarja Chelseaja Edouarda Mendyja.

Mahrez se je po odmevnih predstavah pri Leicestru, kjer je igral od leta 2014 do 2018, leta 2018 pridružil Manchester Cityju in zanj zbral skupno 236 nastopov v vseh tekmovanjih. Za City je dosegel 78 golov, k temu pa dodal še 59 podaj.