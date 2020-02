Ronaldo jih je dopolnil 35 in sporočil: Lahko igram do 40. leta

Cristiano Ronaldo je v letih, ko so mnogi nogometaši že upokojeni, a on ne kaže znakov, da se bo ustavil. V tej sezoni je že pri 22 golih v 27 nastopih v majici Juventusa. Zadel je na zadnjih šestih tekmah, ki jih je odigral. V zadnjih desetih nastopih je zabil 14 golov.

"Igram lahko do 40. leta," je v pogovoru za Tuttosport povedal Cristiano Ronaldo, ki je v sredo dopolnil 35. let, a še vedno blesti. Tudi v tej sezoni navdušuje v majici torinskega Juventusa in nasprotnikove mreže trese kot za šalo.

"Dobro pazim na svoje telo in mislim, da bom lahko, če bom to počel tudi v prihodnosti, igral vsaj do 40. leta. Bolj kot s fiziko se zna zgoditi, da bom imel težave s psihično pripravljenostjo. Če se bom znal motivirati, pa ne vidim težav, da ne bi igral še nekaj let," je povedal najbolj sloviti slavljenec na dan, na katerega rojstni dan praznuje še en super zvezdnik svetovnega nogometa, Brazilec Neymar, ki je dopolnil 28 let. Cristiano Ronaldo jih ima sedem več, a nič ne kaže, da se bo kmalu ustavil.

"Vse ima svoj začetek in konec. Jasno je, da tudi jaz ne bom mogel igrati v nedogled, a za zdaj imam še veliko motivacije, da bom to počel. Počutim se dovolj dobrega, da lahko še naprej zabijam gole in osvajam lovorike," je še sporočil petkratni najboljši nogometaš leta na svetu, ki je ravno pretekli konec tedna zabil nova gola za Juventus, v majici katerega je že pri številki 50. Še nihče od številnih zvezdnikov, ki so igrali v Torinu, do tega mejnika ni prišel tako hitro kot on. Zanj je potreboval vsega 70 tekem.

Portugalec je tudi ponosni lastnik petih zlatih žog za najboljšega nogometaša leta na svetu. Foto: Reuters

Osvojil je vse, kar se osvojiti da. Večkrat.

Najboljši strelec v zgodovini Real Madrida (450 golov) in portugalske reprezentance (99), s katero je leta 2016 osvojil naslov evropskega prvaka, je do zdaj osvojil vse, kar se je osvojiti dalo.

Evropski in angleški prvak (trikrat) je bil z Manchester Unitedom, španski (dvakrat) in kar štirikrat evropski prvak je bil tudi z Real Madridom, z Juventusom pa lani osvojil naslov italijanskega prvaka.

Lani je bil izbran tudi za najboljšega igralca italijanske lige, kar mu je, sicer samo enkrat, uspelo tudi v najboljši španski ligi, dvakrat pa je bil za najboljšega izbran tudi v angleški premier ligi.