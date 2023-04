Agonija Ronalda se nadaljuje, po novem neuspehu jih je slišal Hrvat

Ko je 38-letni Cristiano Ronaldo prišel v Savdsko Arabijo in sprožil ogromno nogometno evforijo, ni skrival želje, da bi svoje prvo dokazovanje v tej arabski deželi sklenil s čim več lovorikami. V svoji karieri je vajen zmag in proslavljanj naslovov, slabe štiri mesece po prihodu v Azijo pa mu grozi, da ne bo osvojil niti ene.

Al-Nassr je dolgo časa kraljeval na lestvici prvenstva Savdske Arabije, Ronaldo je ujel zelo solidno strelsko formo, po zadnjih neuspehih - Al-Nassr na zadnjih treh tekmah ni dosegel niti enega zadetka - pa ga je prehitel Al-Ittihad. Al-Nassr z odigrano tekmo več za prvim mestom zaostaja tri točke, da je nezadovoljstvo Portugalca še večje, pa so poskrbeli kar trije letošnji izpadi iz (super)pokalnih tekmovanj.

Cristiano Ronaldo je v ponedeljek z Al-Nassrom izpadel iz pokalnega tekmovanja:

🚨ELIMINATED! Al-Nassr, Cristiano Ronaldo's team, has just been eliminated from the Kins Cup.



Knocked out of Riyadh Super Cup

Knocked out of Saudi Super Cup

No longer 1st in the Saudi League

Knocked out of Saudi King Cuppic.twitter.com/XJnuoFFrIx — VAR Tático (@vartatico) April 24, 2023

V ponedeljek je tako Al-Nassr izpadel iz kraljevega pokala Savdske Arabije. V Riadu je izgubil proti Al-Wehdi, tekmecu, ki ga je pred dvema mesecema v prvenstvu premagal s 4:0, vse štiri zadetke pa je dosegel Ronaldo. Tokrat Portugalec ni zadel niti enkrat. Imel je veliko priložnosti za zadetek, zadel tudi prečko, a ni zatresel mreže tekmeca.

Izjemen zadetek Francoza Beauguela za zmago Al-Wehde:

🎥 | جون دافيد بوغيل يحرز هدفا ولا أروع من ركلة مقصية 😍@JDavid_Beauguel



pic.twitter.com/fK1jKKkHQu — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) April 24, 2023

Na drugi strani je zablestel Jean David Beauguel. 31-letni Francoz, ki se je v zadnjem desetletju dokazoval na Češkem, najbolj pa izstopal v napadu Viktorie Plzen, je v 23. minuti zatresel mrežo Al-Nassra z atraktivnimi škarjicami. Zadišalo je po presenečenju, a so privrženci Al-Nassra še verjeli v preobrat. Zlasti po 53. minuti, ko so gostje ostali z igralcem manj, saj je po prekršku nad Ronaldom Abdullah Al Hafith prejel drugi rumeni karton. A tudi to ni pomagalo Al-Nassru do napredovanja v finale.

Portugalca je od izenačenja v 82. minuti delilo le nekaj centimetrov:

Al-Nassr are knocked out in the semifinal of the King Cup of Champions after losing 1-0 to 10-man Al-Wehda.



Cristiano Ronaldo was so close to an equalizer with this chance 😳



(via @ssc_sports)pic.twitter.com/VWV442R0KD — B/R Football (@brfootball) April 24, 2023

Ostalo je pri 0:1. Ronaldo je po zadnjem sodnikovem pisku besno zapuščal igrišče. Bil je vidno nezadovoljen in imel marsikaj pripomniti čez strokovno vodstvo. Po odhodu francoskega stratega Rudija Garcie vlogo prvega trenerja Al-Nassra začasno opravlja Hrvat Dinko Jeličić, ki je pred tem skrbel za klubski podmladek do 19 let. Odkar je prevzel odgovorni položaj, je Al-Nassr popeljal do dveh porazov. Obakrat brez doseženega zadetka. Najprej je izgubil z 0:2 na derbiju prvenstva proti Al Hilalu, zdaj pa izpadel še iz pokala.

Jose Mourinho, zdajšnji trener Rome, za katerega se pojavljajo govorice, da mu bogati Savdijci ponujajo 60 milijonov evrov letne plače, je v preteklosti že uspešno sodeloval z Ronaldom. Foto: Reuters

V medijih krožijo bombastične napovedi o tem, koga bi si želel bogati klub iz Savdske Arabije pripeljati na vroči stolček, omenjata pa se tudi strokovnjaka, ki spadata med evropsko trenersko elito. To sta Portugalec Jose Mourinho, ki je v karieri že vodil Ronalda, in nekdanji španski selektor Luis Enrique.

Al-Nassr, ki ni dosegel zadetka že 270 minut, se bo v petek pomeril z Al Raedom.