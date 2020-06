Legendarni Argentinec še eno sezono v Italiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski nogometni prvoligaš Bologna in izkušeni argentinski napadalec Rodrigo Palacio sta se dogovorila o podaljšanju sodelovanja do junija 2021, poročajo italijanski mediji. Osemintridesetletnemu Palaciu, ki je v Italiji igral tudi za Inter in Genoo, bi se zdajšnja pogodba iztekla 30. junija.